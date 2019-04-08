Europcar Mobility Group (EMG),ulaşım sektöründeki gelişmelere paralel olarak büyüme stratejisi kapsamında İspanyol Goldcar ve Alman Global Rent a Car’ı satın aldı.

ASF Otomotiv’in Türkiye distribütörlüğünü üstlendiği Europcar’ın bünyesinde bulunduğu Europcar Mobility Group (EMG),global büyüme stratejisi doğrultusunda merkezi İspanya’da bulunan Goldcar ve Alman Global Rent a Car’ı satın aldı.

Europcar Mobility Group (EMG); globalde gerçekleştirdiği mevcut satın almalar ile pazar payını artırmayı ve bu segmentte faaliyet gösteren başarılı firmaların deneyimleri ile kendi deneyimlerini birleştirip daha büyük bir sinerji yaratmayı hedefliyor.

ANLAŞMA 2023'E KADAR UZATILDI

Europcar Genel Müdürü ve ASF Otomotiv Yönetim Kurulu Üyesi Fırat Fidan, Europcar Mobility Group’un globalde hayata geçirdiği satın almalar ile güçlenerek sektördeki konumunu sağlamlaştırdığını söyledi.

Bununla birlikte ASF Otomotiv ve Europcar İnternational’ın başarılı geçen beş senin ardından distribütörlük anlaşmalarını 2023 kadar uzattıkları bilgisini paylaşan Fidan, "Yapılan yeni anlaşmalar neticesinde karşılıklı iş birliğimizin 5 sene boyunca daha da geliştirilmesine karar verdik. Bu konuda önceliği mevcut Europcar ağının Türkiye’de genişletilmesi, yeni şehir ve havalimanı ofislerinin açılması, İstanbul 3. Havalimanındaki ofisin faaliyete geçirilmesi ve düşük maliyetli araç kiralama pazarında faaliyet gösteren Interrent markamızın iki yeni noktada daha hayata geçirilmesine karar verdik. Bu bilgiler ışığında ilk olarak Van daha sonra ise Eskişehir ve Kocaeli ofislerimiz faaliyete girdi. Diğer şehirlerde açılacak yeni ofisler içinse çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

'FİLOYA BİN ARAÇ DAHA KATACAĞIZ'

Büyüme stratejileriyle paralel olarak araç filolarını genişlettiklerini vurgulayan Fidan, "Europcar Türkiye olarak araç filomuza 1500 yeni araç daha ekledik. Türkiye genelindeki ofislerimizin sayısı arttıkça filomuzu genişletmeye devam edeceğiz. Bu son satın alma ile filomuzdaki araç sayısını da 5 bine çıkarmıştık oldu. Önümüzdeki süreçte hedefimiz, 1000 yeni araç daha alarak filomuzu gençleştirmek ve büyütmek" diye konuştu.