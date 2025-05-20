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        Eurovision'da şeffaflık sorgulanıyor

        İsviçre'nin Basel kentinde yapılan Eurovision Şarkı Yarışması'nda İsrail'in ikinci olmasını sağlayan halk oylaması tepki toplarken, yarışma organizatörü Avrupa Yayın Birliğinin (EBU) şeffaf olmadığı öne sürüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2025 - 15:53 Güncelleme: 20.05.2025 - 16:14
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        Eurovision'da şeffaflık sorgulanıyor
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        Basel'de 17 Mayıs'ta yapılan Eurovision Şarkı Yarışması'nda İsrail'in, finalde jüri puanlarıyla gerilerde kalmasına karşın halk oylamasında "en fazla" oyu alarak ikinci olmasına, birçok ülkenin yayın kuruluşu ve temsilcisi tepki gösterdi.

        İspanya, Hollanda, Belçika, Slovenya ve İrlanda'nın yayın kuruluşları, EBU'nun halk oylamasındaki "şeffaflığından" endişe duyduklarını ifade ederken, Eurovision'a katılan bazı temsilciler de İsrail'in yarışmayı ikinci sırada tamamlamasını "adaletsiz" bulduğunu belirtti.

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        Gazze'ye yönelik saldırıları yoğun şekilde süren İsrail'in yarışmadan men edilmesini isteyen İspanya'nın devlet televizyonu RTVE, halk oylamasının geçerliliğinden şüphe duyduklarını belirterek, oy dağılımının detaylı incelenmesini talep etti.

        İsrail'i, Yuval Raphael temsil etti.

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        İspanya Başbakanı Pedro Sanchez de İsrail'in Eurovision Şarkı Yarışması gibi uluslararası yarışmalardan ve etkinliklerden men edilmesi gerektiğini söyledi.

        Sanchez, "3 yıl önce Rusya'nın Ukrayna'yı işgali başladığında ve Ukrayna, Rusya'nın uluslararası yarışmalardan çekilmesini ve yakın zamanda Eurovision'da gördüğümüz gibi yarışmaya katılmamasını talep ettiğinde kimse şaşırmamıştı. İsrail için de şaşırmamalı. İsrail de katılmamalı çünkü kültürde çifte standarda izin veremeyiz" dedi.

        Hollanda'da kamu yayın kuruluşları AVROTROS ve NPO, yayımladıkları ortak açıklamada, yarışmaya jeopolitik gerginliklerin dahil edildiğini, bu konuyu EBU ve diğer ülkelerle "masaya yatırmak" istediklerini belirtti.

        Yarışma boyunca Filistin'e destek veren Belçika'nın VRT televizyonu da halk oylamasının şeffaflığı konusunda şüphelerini dile getirerek, EBU'nun bu sorunları dikkate almaması durumunda Eurovision Şarkı Yarışması'na katılımlarını gözden geçireceklerini vurguladı.

        Slovenya devlet televizyonu RTVSLO ise halk oylamasına ilişkin endişelerini paylaşırken, İrlanda Radyo Televizyonu (RTE) halk oylaması sistemi ve İsrail'in katılımına ilişkin görüşme talep etti.

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        SONUÇLARA TEPKİ

        Yarışmada Finlandiya'yı temsil eden Erika Vikman, İsrail'in oyları "manipüle" ettiğini belirterek, "Bunun çok haksız olduğunu düşünüyorum" dedi.

        Belçika temsilcisi Red Sebastian da yarışmanın siyasete dönüşmesinden üzüntü duyduğunu söyleyerek, "Bence tüm ülkeler ve ilgili taraflar bir araya gelip İsrail'in katılımı üzerine bir tartışma başlatmalı" ifadesini kullandı.

        Belçika'yı 2016'da temsil eden Laura Tesoro ise ülkesinin İsrail'e 12 puan vermesine tepki göstererek, "Filistin'de çocuklar ölüyor ve biz Eurovision'da İsrail'e 12 puan veriyoruz. Delilik. Aylardır açlıktan ölen çocukların, insanların görüntülerini izliyoruz. Ve sonra biz böyle bir şey yapıyoruz" diye konuştu.

        İkinci sırayı alan İsrail'in hemen ardından 1 puan farkla üçüncü olan Estonya temsilcisi Tommy Cash, "Keşke o 1 puanı alabilseydik. İş biraz siyasete kaydı" değerlendirmesinde bulundu.

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        #eurovision
        #israil
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