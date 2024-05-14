Eurovision'dan sahne arkası olaylarına dair açıklama

Avrupa Yayın Birliği (EBU), konuyla ilgili dün üç İngiliz medya organına basın açıklaması gönderdi. Yapılan açıklama şu ifadelere yer verildi: Malmö'de düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması'nda bazı delegasyonların hem sahada hem de yayın sırasında kuralların ve yarışmanın ruhuna saygı göstermemelerini üzüntüyle karşılıyoruz.