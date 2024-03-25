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        Haberler Kültür-Sanat Müzik Eurovision rekortmeni 29 Mart'ta CRR'de

        Eurovision rekortmeni 29 Mart'ta CRR'de

        'Amar Pelos Dois' şarkısıyla 2017'de Eurovision Şarkı Yarışması'nı Eurovision tarihindeki en yüksek puanla kazanan Portekizli şarkıcı ve besteci Salvador Sobral, İstanbul'daki ilk konserini vermek üzere, 29 Mart'ta İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cemal Reşit Rey Konser Salonu'na geliyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.03.2024 - 10:41 Güncelleme: 25.03.2024 - 10:41
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        Eurovision rekortmeni 29 Mart'ta CRR'de
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        Yaptığı başarılı albümler ve verdiği konserlerle yıldızı gün geçtikçe yükselen, adını Eurovision’a taşıyan 'Amar Pelos Dois' (Aşk İkimize Yeter) şarkısı Spotify’da dinlenme rekorları kıran Salvador Sobral, 29 Mart Cuma akşamı, ilk kez İstanbul’da konser verecek. CRR Konser Salonu’nda gerçekleşecek konser saat 20.30’da başlayacak.

        Konserde, Sobral’a piyanoda Lucía Fumero, flütte Magali Sare, kontrbasta André Rosinha, vurmalı çalgılarda Joel Silva ve gitarda André Santos eşlik edecek. Toplam 70 dakika sürecek arasız performansta, Salvador Sobral ve ekibi, "Timbre" albümünden seçilmiş parçaları ve dinleyicilerin kalbinde özel bir yer edinen diğer hit şarkıları seslendirecek. Konser repertuvarında "Amor a Capela", "Porque Canto", "El Regalo Que Me Hiciste" gibi parçaların yanı sıra, müzikal bir ziyafet sunacak daha birçok eser yer alıyor.

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        Eurovision’un Rekor Puanı

        Sobral, 2017’de Ukrayna’nın başkenti Kiev’de bu yıl 62’ncisi düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması’nda kız kardeşi Luísa Sobral'in yaptığı “Amar Pelos Dois” adlı şarkısıyla 758 puan alarak birinci olmuştu. Caz-pop türündeki bu şarkı, bir önceki sene Jamala’nın 524 puan ile kırdığı rekoru, 758 puan ile ele geçirmiş oldu ve hatta daha sonra bu rekoru aşabilen olmadı.

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        #Salvador Sobral
        #eurovision
        #Cemal Reşit Rey Konser Salonu
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        #konser
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