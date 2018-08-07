

Ev hizmetlerinde çalışanlar için gelir vergisi ve damga vergisi ödenmiyor. Gelir Vergisi Kanunu uyarınca, normalde tüm ücretler vergiye tabi. Ancak, “hizmetçilerin ücretleri”nden gelir vergisi alınmıyor. Yasada hizmetçiler, “Özel fertler tarafından evlerde, bahçelerde, apartmanlarda ve ticaret mahalli olmayan sair yerlerde orta hizmetçiliği, süt ninelik, dadılık, bahçıvanlık, kapıcılık gibi özel hizmetlerde çalıştırılanlar” olarak tanımlanıyor. Gündelikçiler, evde hasta, yaşlı ve çocuk bakanlar, bahçıvanlar bu kapsamda değerlendiriliyor.



Buna göre, evlerde hizmet sunan kişilerden gelir vergisi alınmaması için aranan şartlar şöyle:

- Hizmetin özel fertler tarafından verilmesi,

- Hizmetin ev, bahçe, apartman gibi ticaret mahalli olmayan yerlerde verilmesi,

- Çalışanların, mürebbiyelik hariç olmak üzere orta hizmetçilik, süt ninelik, dadılık, bahçıvanlık, kapıcılık gibi özel hizmetlerde istihdam edilmesi.

5510 sayılı Sosyal Güvenlik Kanunu’nun ek 9. maddesi kapsamında ev hizmetlerinde 10 gün ve daha fazla çalıştırılan kişilerin ücretleri de gelir vergisinden muaf tutuluyor. Ücret gelirleri yüzde 0,759 oranında damga vergisine tabi. Örneğin, asgari ücretlilerden her ay 15,40 lira damga vergisi alınıyor. Ev hizmetlerinde çalışanların ücretleri damga vergisinden de muaf bulunuyor.



MÜREBBİYE DADI AYRIMINA DİKKAT



Türk Dil Kurumu (TDK) mürebbiyeyi “Bir çocuğun eğitim ve bakımıyla görevlendirilmiş kadın”, dadıyı ise “Evlerde çocuğa bakan kimse” olarak tanımlıyor. Mürebbiyelerin ücretleri gelir vergisine tabi iken, dadıların ücretlerinden vergi alınmıyor. Dolayısıyla Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirimde bulunurken, bu ayrıma dikkat edilmesi gerekiyor.



YÜZDE 32.5 PRİM



Ev hizmetlerinde çalışanlar için işverenler tarafından sadece işsizlik sigortası ve sosyal güvenlik primi ödeniyor. Prim ödemesini düzenli yapan bir işveren bu şekilde yüzde 32.5 oranında prim ödemek suretiyle gündelikçi, bakıcı vs çalıştırabilir. Asgari ücret üzerinden ev hizmetlerinde çalıştırılanlar için işveren ayda 659,59 lira prim öder.



İSTİHDAM TEŞVİĞİNDEN YARARLANIRLAR

İlk defa işe alınan ve daha önce sigortalı olarak bir işte çalışmayan gündelikçi, bakıcı gibi ev hizmetlerinde çalışanları istihdam edenler ilave istihdam teşvikinden yararlanabilirler. Bunlar, 12 ay boyunca 659,59 liralık primden kurtulurlar. Ancak, bir yıl çalıştırdığı bakıcıyı işten çıkartıp yeni bakıcı alanlar bu haktan yararlanamaz. Çünkü bu teşvikten yararlanabilmenin koşullarından birini “ilave istihdam” oluşturuyor. Daha önce ev hizmetlerinde hiç sigortalı çalışanı olmayanlar ilk defa işe aldıkları kişi için bu teşvikten yararlanabilir. İşe alınacak kişinin en az son üç aydır işsiz olması gerekiyor.

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