Ev içlerinden ilginç detaylar: Tuhaf huylarıyla sizi şaşırtacak insanların fotoğrafları
Bazen aynı evde yaşadığımız insanların tuhaf huyları olabilir ve bunlar bizi şaşırtabilir. İşte, sizin için ev içi işlerde ve yiyecek tüketmede değişik alışkanlıkları olan insanların fotoğrafları...
Sevdiğimiz insanların bazen küçük ama yine de sinir bozucu günlük alışkanlıkları rahatsız edici olabilir. Örneğin bazı insanlar, bulaşıklarını kendi başlarına yıkamazlar, bazıları dişlerini fırçaladıktan sonra banyoyu kaos ortamına dönüştürürler ve bazı insanların ev işi becerileri kötüdür. İşte, bu durumlara örnek oluşturan bazı fotoğraflar ve paylaşan kişilerin yorumları...
''Kocam domates çorbasını ısıtmak için daha büyük bir tencere kullanmayı her seferinde reddediyor.''
''Karım bana çikolatanın yarısını bırakmış.''
''Üstteki benim diş macunum, alttaki ise kız kardeşimin kullandığı macun.''
''Tuvalet kağıdını geçirmeye üşenen birisiyle evlendim.''
''Kocam her gün kendisine kahvaltılık gevrek yapıyor ve sonra kalanını lavabodan dökerek temizlemem için bana bırakıyor.''
''Karım fırında bir şeyler saklamayı seviyor ama ben sevmiyorum. Niye fırını açmadan önce kontrol etmem gereksin ki?''
''Oğlum alet çantasını kullandıktan sonra bu şekilde bırakıyor.''
''Kocam en sevdiğim bıçağı bahçe aleti olarak kullanmaya karar verdi.''
''Erkek kardeşim pizzadaki sucukları bölmek istemediği için pizzayı böyle kesiyor.''
''Kız kardeşim yemeği bu şekilde yiyor.''
''Kocam tüm makarnaları aynı kapta toplayarak bana iyilik yaptığını sanıyor.''
''İşte, kız kardeşimin eseri...''
''Kek yaptım ve ilk dilimi kız arkadaşım aldı.''
''Annem bana yeni kulaklıklarının neden çalışmadığını sordu.''