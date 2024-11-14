Ev sahibi kiracısını vurdu!
Olay, İstanbul'da meydana geldi. İstanbul Sarıyer'deki gürültü kavgasında kan aktı. Kiracısının oğlunun çıkardığı sesten rahatsız olduğu söylenen ev sahibi iddiaya göre, özür dilemeye gelen adama kurşun yağdırdı. Canını zor kurtaran kiracı o dehşeti anlattı.
Giriş: 14.11.2024 - 21:21 Güncelleme: 14.11.2024 - 21:21
Olay, İstanbul'da meydana geldi.
İstanbul Sarıyer'deki gürültü kavgasında kan aktı.
Kiracısının oğlunun çıkardığı sesten rahatsız olduğu söylenen ev sahibi iddiaya göre, özür dilemeye gelen adama kurşun yağdırdı.
Canını zor kurtaran kiracı o dehşeti anlattı.
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