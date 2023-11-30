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        Haberler Gündem 3. Sayfa Ev, silah atölyesi çıktı

        Jandarmanın baskın yaptığı ev silah atölyesi çıktı

        Manisa'da jandarma ekiplerinin operasyon düzenlediği ev, silah atölyesi çıktı. Operasyonda tüfek, tabanca ve parçaları ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.11.2023 - 13:05 Güncelleme: 30.11.2023 - 13:06
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        Ev, silah atölyesi çıktı
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        Manisa İl Jandarma Komutanlığı JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi), istihbarı bilgi doğrultusunda evinde kaçak silah imalatı ve tamiratı yaptığı belirlenen Musa Sadık A.'yı (68) takibe aldı.

        Adrese dün operasyon düzenleyen ekipler, arama yapılan evde 7 av tüfeği, 8 tabanca, 6 silah üst kapağı, 12 şarjör, 31 tetik, 124 yay, 149 kartuş, 21 fişek yatağı, 15 kundak, 35 dipçik, 24 namlu, 1 spiral makinesi, 1 matkap, 1 kaynak makinesi, 4 kartuş dolum aparatı, 1 mengene, 9 fişek kızağı, 9 mekanizma ve 10 tetik tertibatı ele geçirildi.

        Ekipler tarafından gözaltına alınan şüpheli Musa Sadık A.'nın jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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