Ev yapımı Adana kebap tarifi, nasıl yapılır?

Ev yapımı Adana kebap nasıl yapılır? Adananın en meşhur lezzetlerinden birisi olan Adana kebabı sizde isterseniz evinizde yapabilirsiniz. Ana yemek olarak konuklarınızla paylaşabilirsiniz.
Ev yapımı Adana kebap malzemeleri:
- 500 gr kuzu kıyma
- 100 gr kuyruk yağı
- Pul biber
- Toz biber
- Tuz
- 1 adet soğan
Ev yapımı Adana kebap hazırlanışı:
- Kuyruk Yağını rondo dan ve kıyma makinesinden geçirin.
- Soğanı alın ve rendeleyin suyu fazla çıkarsa suyunu süzün.
- Hazırladığınız bütün malzemeleri karıştırın.
- Karıştırıp elde ettiğiniz bu harcı 1 saat kadar buz dolabında bekletin.
- Şişlerinizi hazırlayın ve ıslatın.
- Hazırladığınız harçtan alın ve şişe dizin.
- Fırınınızı 200 derecede ısıtın ve şişlerinizi tepsiye dizin.
- İsteğe göre şişlerinizin altına biber ve patates koyabilirsiniz.
- Şişlerinizi 200 derecede pişirin.
- Kuyruk yağı eklerseniz lezzetinin ne kadar arttırdığını göreceksiniz.
Evde Adana kebabın isteğe bağlı sunum şekilleri:
- Şişlerinize domates ve biber dizin ve fırında pişirin. Pişirdikten sonra Adana Kebabın yanında servis edebilirsiniz.
- Servisinizin doyurucu olmasını istiyorsanız yanında pirinç pilavı veya bulgur pilavı sunabilirsiniz.
- Adana kebabın yanında patates kızartması çok iyi gidecektir.
- Adana kebabın yanında istediğiniz bir salatayı ve acılı ezmeyi servis edebilirsiniz.
- Adana kebabını pilav veya porsiyon ile tüketmek istemeyenlere lavaş ile birlikte servis edebilirsiniz.
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