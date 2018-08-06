Evde yoğurt yapımı ustalık istemese de iyi bir tecrübe ister. Yoğurdu evde yapmanın en önemli tarafı katkısız yoğurt tüketimini sağlamaktır. Eğer evde yoğurt yapmaya karar verdiyseniz unutmayın ki yoğurt tarifi malzemeleri ve yapımı ile oldukça pratik bir işlemdir. Ancak yoğurdun mayalanması bir o kadar zordur. Bunun için yoğurt mayalamanın püf noktalarını sizlere açıklıyoruz. İlk adımda en önemli püf nokta sütün kaynama durumudur. İşte diğer püf noktalar ve ev yoğurdu tarifi...

YOĞURDUN FAYDALARI

Yoğurt tüketmenin saymakla bitmeyecek kadar çok faydası vardır. Ancak yoğurdun faydaları kısaca; Bağırsak sağlığını korması, Yağ yakımına destek olması, tansiyonu düzenlemesi, diş ve kemik sağlığını koruması, cilt ve deri hastalıklarından koruması, bağışıklık sistemini güçlendirmesi, kas gelişimini desteklemesi olarak sayılabilir. İşte ev yoğurdu tarifi ve kalıp gibi yoğurt yapmanın incelikleri...

YOĞURT TARİFİ

Malzemeler:

1 litre süt

1 yemek kaşığı yoğurt

1 tutam şeker

1 tutam tuz

Nasıl yapılır?

Öncelikle süt tencerenin ağzı açık vaziyette orta ateşte kaynatılır, kaynama başlayınca kısık ateşte 10-15 dakika daha kaynatılır. Kaynayan süt hafif el yakacak dereceye kadar soğutulur. Bir kase içerisine maya olarak kullanılacak ve tercihen suyu alınmış damızlık yoğurt konur ve üzerine şeker ve tuz atılıp iyice karıştırılır. Kaynayıp biraz soğumuş süt ile maya için hazırladığımız karışım çırpılır. Ve ardından tüm malzeme süte eklenir. Yoğurdun mayalandığı tencerenin ağzı hava almayacak şekilde kenarlarından sıkıca kapatılır. Çift kat bez ile sarmanızı öneririz. Tencere tamamen bezin içinde kalmalıdır. 4 saat sonra tencerenin üzeri açılıp kontrol edilir ve bir sorun yoksa hemen buzdolabına kaldırılır ve yaklaşık bir gün dinlendirilir. Ayrıca mayalanma süresinde yazın 5 saati geçirmeyin. Kışın 6 saat idealdir. Buzdolabında bir gün dinlenmesi, olgunlaşması ve suyunu çekmesi gerekmektedir. Afiyet olsun...

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