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        Haberler Dünyadan Eva Longoria galadan yalın ayak çıktı - magazin haberleri

        Eva Longoria galadan yalın ayak çıktı

        2024 Academy Museum Gala'ya katılan Eva Longoria, yüksek topuklu ayakkabısının azizliğine uğradı. Ayakları yorulan ünlü oyuncu, galayı yalın ayak terk etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.10.2024 - 12:57 Güncelleme: 21.10.2024 - 12:57
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        ABD'li oyuncu Eva Longoria, Los Angeles'ta düzenlenen 2024 Academy Museum Gala'ya katıldı.

        49 yaşındaki 'Desperate Housewives' dizisi yıldızı, siyah kadife elbisesinin altına giydiği şık topuklu ayakkabısıyla geceyi zor tamamladı.

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        Her yıl düzenlenen ve müzenin sergileriyle halka açık programları için fon toplamayı hedefleyen gala gecesi çıkışında Eva Longoria, çıplak ayaklarıyla görüntülendi.

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        AYAKKABISINI EŞİ TAŞIDI

        Kırmızı halıda Ricky Martin ile poz veren ünlü oyuncunun çıkışta otomobiline yürürken çıkardığı yüksek topuklu ayakkabısını ve çantasını, arkasından yürüyen eşi Jose Baston taşıdı.

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        Eva Longoria ile Jose Baston,3 yıllık ilişkilerinin ardından 2016'da evlendi. Longoria, 2018'de 43 yaşındayken ilk kez anne oldu.

        Eva Longoria, 2000 - 2004 arasında oyuncu Tyler Christopher’la, 2007 - 2011 yılları arasında da basketbolcu Tony Parker ile evli kaldı.

        #Eva Longoria
        #gala
        #topuklu ayakkabı
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