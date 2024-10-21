Eva Longoria galadan yalın ayak çıktı
2024 Academy Museum Gala'ya katılan Eva Longoria, yüksek topuklu ayakkabısının azizliğine uğradı. Ayakları yorulan ünlü oyuncu, galayı yalın ayak terk etti
ABD'li oyuncu Eva Longoria, Los Angeles'ta düzenlenen 2024 Academy Museum Gala'ya katıldı.
49 yaşındaki 'Desperate Housewives' dizisi yıldızı, siyah kadife elbisesinin altına giydiği şık topuklu ayakkabısıyla geceyi zor tamamladı.
Her yıl düzenlenen ve müzenin sergileriyle halka açık programları için fon toplamayı hedefleyen gala gecesi çıkışında Eva Longoria, çıplak ayaklarıyla görüntülendi.
AYAKKABISINI EŞİ TAŞIDI
Kırmızı halıda Ricky Martin ile poz veren ünlü oyuncunun çıkışta otomobiline yürürken çıkardığı yüksek topuklu ayakkabısını ve çantasını, arkasından yürüyen eşi Jose Baston taşıdı.