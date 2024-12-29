Eva Longoria üvey kızıyla alışveriş turunda görüntülendi

Öte yandan Eva Longoria, kasım ayında ABD dışında yaşadıklarını duyururken, artık zamanlarını Meksika ve İspanya arasında gidip gelerek geçirdiklerini belirtmişti.

Taşınma, Donald Trump'ın seçimi kazanmasından kısa bir süre sonra geldiği için Eva Longoria'nın siyasi nedenlerden dolayı ülkeyi terk ettiğine dair spekülasyonlar olumuştu. Ancak Longoria, bu söylentileri yalanlamış, taşınma nedeninin iş olduğunu vurgulamıştı.