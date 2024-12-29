Eva Longoria üvey kızıyla alışveriş turunda görüntülendi
Eva Longoria, eşi Jose Antonio Baston'un önceki ilişkisinden olan 21 yaşındaki kızıyla kol kola alışveriş turundayken, neşeli haliyle objektiflere yansıdı
Eva Longoria, üvey kızı Mariana Baston ile Beverly Hills'te alışveriş turu yaparken görüntülendi.
49 yaşındaki ünlü oyuncu, eşi Jose Antonio Baston'un önceki ilişkisinden olan 21 yaşındaki kızıyla sokakta kol kola yürürken neşeli görünüyordu.
İkili, bir kıyafet mağazasında kıyafet denerken görüldü.
Eva Longoria, önceki gün 6 yaşındaki oğlu Santiago ve üvey kızı Mariana ile birlikte, yürekleri ısıtan bir fotoğraf paylaşmıştı.
Eva Longoria, 2013'te tanıştığı Jose Baston ile 2016'da evlendi. Baston’ın, ilk eşi Natalia Esperón’dan; 29 yaşında Natalia adında bir kızı ve 21 yaşında Mariana ve Jose adında ikizleri var.
Eva Longoria, 2000 - 2004 arasında oyuncu Tyler Christopher’la, 2007 - 2011 arasında da basketbolcu Tony Parker ile evliydi.
Öte yandan Eva Longoria, kasım ayında ABD dışında yaşadıklarını duyururken, artık zamanlarını Meksika ve İspanya arasında gidip gelerek geçirdiklerini belirtmişti.
Taşınma, Donald Trump'ın seçimi kazanmasından kısa bir süre sonra geldiği için Eva Longoria'nın siyasi nedenlerden dolayı ülkeyi terk ettiğine dair spekülasyonlar olumuştu. Ancak Longoria, bu söylentileri yalanlamış, taşınma nedeninin iş olduğunu vurgulamıştı.