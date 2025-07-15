Eva Longoria yönetmen koltuğuna dönüyor

Sinema kariyerine oyunculuğun yanı sıra yönetmenlik tecrübesini de ekleyen Eva Longoria, yönetmenlik deneyimine bir film daha ekliyor.

50 yaşındaki oyuncu, Xochitl Gonzalez'in 'Anita de Monte Laughs Last' adlı romanının sinema uyarlamasını yönetecek.

Roman, yarı Dominikli yarı ABD'li öğrenci Raquel’in, 1980’lerde şüpheli bir şekilde ölen yetenekli Latin sanatçı Anita de Monte’nin gölgede kalmış eserlerini keşfetmesiyle başlıyor. İki kadının hayatı, yaratıcılık ve sınıf üzerinden kesişirken, hikâye “elit sanat çevrelerinde kim hatırlanır, kim unutulur?” sorusunu soruyor.

'Eva Longoria: İspanya'yı Ararken' programının sunuculuğunu üstlenen Eva Longoria, birkaç yıl boyunca televizyon dizileri yönettikten sonra, 2023'te ilk uzun metrajlı filmi 'Flamin' Hot'ın yönetmen koltuğuna oturmuştu.