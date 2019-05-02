İsrail'de her yıl düzenlenen Yahudi Soykırımını Anma Günü kapsamında, yaşanan vahşetin hafızalardan silinmemesi için İsrailli iş adamı Mati Kochavi ve kızı Maya tarafından, İkinci Dünya Savaşı sırasında öldürülen Eva Heyman'ın hayatının Instagram üzerinden canlandırıldığı bir proje gerçekleştirildi.

Instagram'da hikaye (story) olarak paylaşılan kısa videolarda Eva'nın mutlu başlayan hayatının nasıl bir kabusa dönüştüğü gösteriliyor. Büyüdüğünde ünlü bir muhabir olabilmeyi hayal eden kızın günlüğünden alınan bilgiler kısa videolarla oyuncular tarafından dönemin dekoru eşliğinde canlandırılıyor.

İsrail Başbakanı Bünyamin Netanyahu'nun da onayını alan çalışmada gençlerin soykırım hakkında bilgilendirilmesi hedefleniyor.

"Eva'nın Hikayesi" isimli hesap üzerinden hikaye paylaşımlarında Eva'nın yaşadıkları günbegün izlenebiliyor.

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