Arjantinliler, eski Devlet Başkanları Juan Domingo Peron'un eşi olan Eva Peron'u 100'üncü doğum günü nedeniyle andı. Büyük kalabalıkların katılımıyla gerçekleşen yürüyüşün ardından pek çok kişi Eva Peron'u araştırmaya başladı. Peki Eva Peron kimdir? Eva Peron, Arjantin için neden önemli? Eva Peron neden öldü? İşte "Arjantin Ulusunun Ruhani Lideri" Eva Peron'un hayatı...



EVA PERON'UN HAYATI

Buenos Aires eyaletinin Los Toldos şehrinde 7 Mayıs 1919'da dünyaya gelen Eva Peron, Arjantin'i 1946'dan 1955'e kadar yöneten eşi Juan Domingo Peron'un devlet başkanlığı sırasında birçok politik, sosyal ve sendika faaliyetlerinde bulunarak halkın sevgisini kazanmış bir isim olarak öne çıkıyor.

Eva'nın siyasetteki en büyük başarılarından biri kadınlara seçme ve seçilme hakkı kazandırmak oldu. 1947 yılında çıkan ve kadınlara siyasetin yolunu açan yasadan sonra, 1950 yılına gelindiğinde Amerika kıtasındaki hiçbir ülkenin kongresinde, Arjantin kongresindeki kadar kadın yoktu.

Eva Peron siyasetteki başarılarının yanı sıra, sosyal hayatta da birçok işe imza attı. 1948'de kurduğu EvaPeron Vakfı sayesinde hastaneler, yaşlılar ve dul kadınlar için sığınma evleri ve okullar inşa edildi. Vakıf 1955'de faaliyetlerine son verdi.

Ülke siyasetinde ve tarihinde silinmeyecek bir iz bırakan ve "Ulusun ruhani lideri" olarak anılan Eva Peron, 1952 yılında 33 yaşındayken kanser sebebiyle hayatını kaybetti.

Bugün, Buenos Aires'de Eva Peron adına Museo Evita Müzesi, Milli Kütüphane bahçesinde adına yapılan bir anıt ve çeşitli kuruluşlar bulunuyor.

Arjantin'de çeşitli dallara bölünmüş politik bir akım olarak hala ülke siyasetinde yer alan Peronizm (Peronculuk),sosyal adalet ve milliyetçilik anlayışıyla, eski Devlet Başkanı Juan Domingo Peron'a ithafen kuruldu ve ülke siyasetine 70 yıl hakim oldu. Ülkede 1976-1983 yılları arasında yaşanan diktatörlük dönemi dışında bu 70 yıllık süre içerisinde, Peronist olmayan hiçbir devlet başkanı görev süresinin sonuna kadar ofisinde kalamadı.