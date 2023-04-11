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Evcil hayvanlar, sigarayı bırakmanın ardındaki en büyük motivasyonlardan biri

Yeni bir araştırma, insanların sigarayı bırakmalarının ardındaki en büyük motivasyonlardan birinin evcil hayvanları olduğunu ortaya koydu

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AA
  • Evcil hayvanlar, sigarayı bırakmanın ardındaki en büyük motivasyonlardan biri

    ABD’nin George Mason Üniversitesi Sağlık Yönetimi Bölümü’nün yaptığı araştırmada, sosyal medya kullanıcılarının sigarayı bırakmak için arama yaptıklarında, daha çok evcil hayvanlarının nasıl etkilendikleriyle ilgili sonuçlarla etkileşim eğiliminde olduğu fark edildi.
  • Evcil hayvanlar, sigarayı bırakmanın ardındaki en büyük motivasyonlardan biri

    HealthDay sitesine göre, baş araştırmacılardan Doç Dr. Hong Xue, "Sonuçlarımız, insanların sigara içmenin evcil hayvanlar da dahil olmak üzere değer verdiklerinin yaşamlarını nasıl olumsuz etkilediğine dair paylaşımlarla daha çok etkileşime geçtiğini gösteriyor. 
  • Evcil hayvanlar, sigarayı bırakmanın ardındaki en büyük motivasyonlardan biri

    İnsanlara anlamlı gelen bu paylaşımlar, sigarayı bırakmaları yönünde pozitif etkiye sahip olabilir" ifadelerini kullandı.
  • Evcil hayvanlar, sigarayı bırakmanın ardındaki en büyük motivasyonlardan biri

    Hong, sigara karşıtı kampanyaların, halka daha iyi ulaşmak için araştırmalarının sonuçlarını kullanabileceğini kaydetti.
  • Evcil hayvanlar, sigarayı bırakmanın ardındaki en büyük motivasyonlardan biri

    Facebook kullanıcılarının, videolu paylaşımlarla etkileşim kurma ihtimalinin daha fazla olduğu fark edilen çalışmada, hükümet ve kar amacı gütmeyen kuruluşların büyük kampanyalarının, küçük ve yerel kampanyalardan daha fazla etkileşim sağladığı da ortaya koyuldu.
  • Evcil hayvanlar, sigarayı bırakmanın ardındaki en büyük motivasyonlardan biri

    George Mason Üniversitesinden Doç Dr. Gilbert Gimm ve Doç Dr. Hong tarafından yönetilen araştırmada, etkili sigara karşıtı kampanyaları ve kullanıcı katılımını etkileyen faktörleri analiz etmek için makine öğrenimi ve sosyal medya veri analizi yöntemleri kullanıldı.
  • Evcil hayvanlar, sigarayı bırakmanın ardındaki en büyük motivasyonlardan biri

    Araştırmacılar, çalışmalarını "ABD’deki önemli tütün karşıtı kampanyaları inceleyen ilk büyük ölçekli sosyal medya veri madenciliği çalışması" olarak nitelendirdi.
  • Evcil hayvanlar, sigarayı bırakmanın ardındaki en büyük motivasyonlardan biri
  • Evcil hayvanlar, sigarayı bırakmanın ardındaki en büyük motivasyonlardan biri

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