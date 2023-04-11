ABD’nin George Mason Üniversitesi Sağlık Yönetimi Bölümü’nün yaptığı araştırmada, sosyal medya kullanıcılarının sigarayı bırakmak için arama yaptıklarında, daha çok evcil hayvanlarının nasıl etkilendikleriyle ilgili sonuçlarla etkileşim eğiliminde olduğu fark edildi.