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        Haberler Bilgi Ekonomi Evde bakım maaşı ne kadar oldu? Ocak zammı ile 2025 evde bakım maaşı ne zaman yatacak, hangi tarihte?

        Evde bakım maaşı ne kadar oldu? Ocak zammı ile 2025 evde bakım maaşı ne zaman yatacak, hangi tarihte?

        Ocak ayının gelmesiyle birlikte evde bakım maaşı son gelişmeleri ile gündemde. Milyonlarca çalışanın ve emeklinin beklediği 2025 ocak ayı zam tablosu, aralık ayında enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla netlik kazandı. Memur zammına indeksli olan evde bakım parası 2025 Ocak zammı ile güncellenmiş oldu. Bu noktada, zamlı evde bakım maaşı ne kadar oldu ve ne zaman yatacak sorusu vatandaşlar tarafından soruluyor. İşte 2025 yeni zamlı evde bakım maaşı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.01.2025 - 14:52 Güncelleme: 03.01.2025 - 14:55
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        Enflasyon oranı ile birlikte memur zammı belli oldu. Memur zammı ile birlikte dul ve yetim maaşı, polis, hemşire, evde bakım maaşı gibi ücretler yenilendi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından evde bakıma ihtiyaç duyan vatandaşlara ve ailelerine ödenen evde bakım maaşının ne kadar olduğu merak konusu oldu. İşte 2025 zamlı evde bakım maaşı ve ödeme tarihi hakkında merak edilenler...

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        ZAMLI EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

        Gelen zamla birlikte evde bakım maaşı 10.125 TL oldu.

        ENFLASYON ORANI ARALIK 2024 SON DAKİKA

        Aralık ayında yıllık enflasyon yüzde 44.38, aylık enflasyon ise yüzde 1.03 oldu

        TÜİK aralık ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) gerçekleşmelerini açıkladı. Buna göre aralıkta enflasyon yıllık yüzde 44.38, aylık olarak ise yüzde 1.03 oldu.

        Böylece enflasyon 2024'te son 3 yılın en düşük seviyesine geriledi. 2022'de yıllık enflasyon yüzde 64.27, 2023'te ise yüzde 64.77 olarak açıklanmıştı.

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        EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

        Evde bakım aylıkları her ayın 15'inden itibaren hesaplara geçiyor. Evde bakım maaşlarının durumu ise https://www.turkiye.gov.tr/ashb-engelli-evde-bakim-odeme-sorgu adresinden sorgulanabiliyor.

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        EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:

        1) Gelir kriterlerinin uygun olması,

        2) Bakıma muhtaçlık kriteri,

        3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.

        Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılıyor.

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