Evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulama ekranı, hak sahipleri tarafından takip ediliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay düzenli olarak ihtiyaç sahiplerine ödenen evde bakım maaşları 2023 yılında 4 bin 337 TL'ye yükseltilmişti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık , evde bakım maaşları ödemelerinin başladığını duyurmuştu. İşte 18 Nisan evde bakım maaşı yatan iller listesi...