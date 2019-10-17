Nar Ekşisi Nasıl Yapılır?

Nar ekşisi salatalara mükemmel tat veren ve ekşilik sağlayan bir sostur. Ancak hakiki nar ekşisi pahalıdır. Marketlerde satılan ise katkı maddeli olur ve doğal tadı vermez. Evde nar ekşisi yapılması zahmetli olsa da değer.
Ev yapımı nar ekşisi tarifi
- Nar Ekşisi 20 kilo nardan uzun bir süre kullanılmak üzere hazırlanabilir.
- Öncelikle narlar ayıklanır ve içerisinde zarı kalmayacak şekilde yapılmalıdır.
- Sonrasında bir meyve sıkacağı yardımıyla suyu çıkartılmalıdır.
- Kevgir içinde elle de ezerek suyu çıkartılabilir ancak çok zahmetli olur.
- Sonra hazırlanan nar suyu bir çelik tencerede kaynatılır.
- 3-3,5 saat gibi bir süre kaynatılınca pekmez kıvamına gelmektedir.
- Bu arada üzerinde kaynatırken köpükler oluşur onları almak lazımdır.
- Arada sırada karıştırarak hazırlanır.
- Soğuduktan sonra şişelere doldurulup kullanmaya hazırdır.
- Afiyet olsun!
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