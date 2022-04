Evde gündelikçi çalıştıranlar dikkat!

Evinde çocuk veya hasta bakıcı, gündelikçi, bahçıvan çalıştıranlar sigorta yükümlülüklerini merak ediyor. Kanuna göre, ev hizmetlerinde çalıştırılan işçiler için iki farklı sigorta uygulaması bulunuyor. Hangi sigortanın uygulanacağı, çalışılan gün sayısına göre belirleniyor. Ayda 10 gün ve daha fazla çalıştırılan kişiler için uzun vadeli sigorta kollarına tabi, yani normal sigorta yaptırılması gerekiyor. Ayda 10 günden az çalıştırılan işçiler için ise sadece iş kazası ve meslek hastalığı risklerine karşı sigorta primi alınıyor.

KOLAY İŞVERENLİK UYGULAMASI İLE KOLAY SİGORTA

Ev hizmetlerinde ayda 10 gün ve daha fazla süreyle çalıştırılan işçilerin sigortasını e-Devlet üzerinden yapmak mümkün bulunuyor. E-Devlet sisteminde kolay işverenlik bölümüne girerek “Ev hizmetlerinde on günden fazla çalıştırılacaklara ilişkin formu” doldurmak gerekiyor. İşveren ve işçi tarafından imzalanan form, işverenin bağlı bulunduğu ilçeye en yakın sosyal güvenlik merkezine veriliyor. Formda, işçinin işe başlama tarihi, evde ne iş yapacağı, ayda kaç gün çalışacağı ve ne kadar ücret alacağına ilişkin bilgiler isteniyor.

Kolay işverenlik uygulaması sayesinde her ay prim hizmet belgesi düzenlemek ve buna bağlı olarak damga vergisi ödemek gerekmiyor. İşçinin günlük ücretinin yüzde 37.5’i oranında prim ödeniyor. Günlük brüt asgari ücret 166.80 TL. Ayda 20 gün çalıştırılan işçi için günlük en az 62.55 TL olmak üzere, 1251 TL prim ödenmesi gerekiyor. Asgari ücret üzerinden ayda 30 gün çalıştırılan işçi için ise 1876.50 TL prim ödeme yükümlülüğü bulunuyor.

Ancak, primlerini düzenli ödeyenlere 5 puanlık indirim uygulanıyor. Böylece, ayda 1876 TL yerine 1626 TL prim ödemek mümkün.

ON GÜNDEN AZ SÜREYLE ÇALIŞTIRILANLAR İÇİN GÜNLÜK 2.39 TL PRİM

Ev hizmetlerinde ayda on günden az süreyle çalıştırılanlar için de yine e-Devlet üzerinden kolay işverenlik seçilerek, “Ev hizmetlerinde on günden az çalıştırılacaklara ilişkin formu” doldurmak gerekiyor. Ayda on günden az çalıştırılanlar için sadece iş kazası ve meslek hastalığı sigortası kapsamında prim ödeniyor. Günlük prim tutarı 2022 yılı için 2.39 TL olarak uygulanıyor.

OFİSTE ÇALIŞAN ELEMAN EV HİZMETLERİNDE GÖSTERİLEMEZ

Ofiste çalışan elemanların ev hizmetlerinde gösterilmesinden kaynaklı mağduriyetler yaşanabiliyor. Kanuna göre, ev hizmetleri ev içerisinde yaşayanlar tarafından yapılabilecek temizlik, ütü, yemek, çamaşır, bulaşık yıkama, alışveriş, bahçe işleri, çocuk veya yaşlı bakımı gibi işler olarak kabul ediliyor.

Ayda on günden az çalışanlar, hakkı varsa eşi üzerinden sağlık hizmetlerinden yararlanmaya devam edebiliyor. Eşi veya bir başka yakını üzerinden sağlık hizmeti alamayanların ise aylık 107 TL genel sağlık sigortası (GSS) primi ödemesi gerekiyor. Hane içindeki kişi başına geliri asgari ücretin üçte birinden az olanların primi ise hazinece karşılanıyor. Ancak bunun için gelir testine girmeleri gerekiyor.

PRİMLERİNİ KENDİLERİ ÖDEYEREK 30 GÜNE TAMAMLAYABİLİRLER

Gerek ayda on ve daha fazla çalışanlar, gerekse on günden az çalışanlar primlerini kendi ceplerinden ödemek suretiyle eksik prim günlerini 30’a tamamlayabiliyorlar. Bu şekilde ödenmesi gereken günlük prim tutarı 53.38 TL. On gün ödeme yapanlar 533.80 TL, 30 gün ödeme yapanların ise 1601.28 TL tutarındaki primi her ay SGK’ya yatırmaları gerekiyor.

Eksik günlerini 30 güne tamamlayanların primleri 4/1-a (SSK) kapsamında sayılıyor.