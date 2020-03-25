Necdet Çalışkan ncaliskan@haberturk.com

Koronavirüs salgınının yayılma hızını yavaşlatmak için yapılan “Evde kal” çağrılarına, İstanbul’un hangi bölgesi, nasıl tepki verdi? İşte mobil cihazlar üzerinden yapılan çarpıcı veri analizinin sonuçları… 2013 yılında ABD’nin Silikon Vadisi’nde iki Türk mühendisi Bahadır Kuru ve Bora Eriştürk tarafından kurulan mobil müşteri deneyimi yönetimi şirketi Veloxity, İstanbul’un dolaşım analizini çıkardı.

Koronavirüs ile mücadele kapsamında “Evde kal” çağrılarının yoğunlaştığı 17 Mart ile 23 Mart tarihleri arasındaki 7 günü kapsayan araştırmada, İstanbul'da yaşayan ve demografik (yaş, cinsiyet, sosyoekonomik segment… vs) yapısına paralel şekilde dağılmış 1 milyon akıllı telefon kullanıcısından gelen dolaşım verisi incelendi.

'LÜTFEN EVDE DAHA ÇOK ZAMAN GEÇİRELİM!'

Habertürk’ten Necdet Çalışkan’ın haberine göre “İstanbul: Son Bir Haftada Kim Evde Kaldı?” adlı çalışmada, 1 milyon kişinin cep telefonlarından gelen, anonimleştirilmiş ve “evde kal” çağrısı yapıldıktan sonraki 7 güne ait konum dağılımları analiz edildi.

Buna göre son 7 günde İstanbul’da “evde kal” çağrısına en çok uyan bölgeler, Kadıköy, Ataşehir, Çamlıca, Fatih, Ataköy, Bakırköy, Florya, Etiler ve Şişli oldu.

Bu son 7 günde göreceli olarak en fazla dolaşanlar ise şu bölgelerdeki kişiler olarak belirlendi: Esenyurt, Bağcılar, Sancaktepe, Sultanbeyli, Pendik, Beykoz.

ABD’nin yanısıra Türkiye’de Boğaziçi Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Teknopark’ında ofisi bulunan Veloxity’in “İstanbul: Son Bir Haftada Kim Evde Kaldı?” analizi, şirketin navigasyon, eğlence, e-ticaret ve sadakat gibi alanlardaki mobil uygulama ortakları üzerinden elde ettiği verilere dayanıyor.

8 KAT GEZMİŞLER!

Veloxity CEO’su Bahadır Kuru’nun verdiği bilgiye göre grafikteki coğrafi dörtgenler o konumda yaşayan insanları temsil ediyor. Yeşil renkli alanlar, göreceli olarak en az dolaşan, diğer bir ifadeyle en fazla evde kalan, koyu kırmızı alanlar ise en çok dolaşan yani en az evde kalan bölgeleri gösteriyor.

Araştırmanın çarpıcı sonuçlarını Habertürk’e değerlendiren Bahadır Kuru, şunları söyledi:

“Çalışmamızdaki coğrafi alan tabiri 150mx150m’lik karesel alanları ifade ediyor. En az dolaşan yani açık yeşil bölgeler son bir hafta içinde kişi başı 10-25 coğrafi alan dolaşmış. Yani günde 1 ila 3 arası diyebiliriz. En çok dolaşan koyu kırmızılar ise 90 ila 130 coğrafi alan dolaşmış. Diğer bir ifadeyle neredeyse 7-8 katı daha çok yer gezmiş.”

Öte yandan İstanbul dahil dünyanın 50'ye yakın büyük kentinde faaliyet gösteren toplu taşıma ve haritalama uygulaması CityMapper'ın koronavirüs salgını sonrası geçen hafta yayınlamaya başladığı hareketlilik endeksinde İstanbul'un hareketliliğindeki düşüş devam ediyor.

Okulların tatil edilmesinden önceki hafta yüzde 93 olan İstanbul'un şehir içi ulaşım hareketliliği 22 Mart Pazar günü biten haftada yüzde 21'e geriledi. Bu oran 23 Mart Pazartesi günü için ise yüzde 11 olarak kayıtlara geçti.

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