Evde kruvasan nasıl yapılır? Doğal, kolay ve lezzetli ev yapımı kruvasan tarifi
Kruvasan, sabah kahvaltılarının ve çay saatlerinin vazgeçilmez lezzetlerinden biridir. Kat kat yapısı, tereyağının verdiği aroması ve yumuşacık iç dokusu ile tatlı ya da tuzlu tariflerde de sıkça tercih edilir. Restoranlarda ve pastanelerde sıkça görülen bu lezzeti evde yapmak pek çok kişi için göz korkutucu olabilir. Oysa doğru malzemeler, dikkatli hamur açma teknikleri ve birkaç püf nokta ile tamamen doğal kruvasan hazırlamak mümkündür. Peki evde kruvasan nasıl yapılır? Adım adım uygulayabileceğiniz evde kruvasan tarifi ile hem yumuşacık hem de çıtır çıtır bir sonuç elde edebilirsiniz…
Kruvasanın Tarihi
Kruvasanın en özel yanı, kat kat açılan hamuru ve tereyağı ile elde edilen çıtır dış yapısıdır. Fransız kahvaltılarında sıklıkla sade ya da çikolata dolgulu olarak tüketilen kruvasan, günümüzde peynirli, reçelli veya badem kremalı versiyonlarıyla da popülerdir. Bu nedenle evde kruvasan tarifi denildiğinde, yalnızca tatlı değil, kahvaltıya özel bir lezzet de akla gelir. Kruvasan denince akla genellikle Fransız kahvaltıları gelir ama bu lezzetin kökeni Fransa’ya değil, aslında Avusturya’ya dayanıyor. Avusturya’da “kipferl” adıyla yapılan bu hamur işi, zamanla Fransa’ya taşındı ve bugünkü o kat kat, tereyağlı haline dönüştü. Günümüzde ise kruvasan, dünya genelinde sabah kahvaltılarının ve çay saatlerinin favorisi haline gelmiş durumda demek doğru olacak. Sade tüketilebildiği gibi, çikolatalı, peynirli veya reçelli halleriyle de sofralarımıza lezzet katıyor. O halde evde kruvasan nasıl yapılır?
Evde Kruvasan Nasıl Yapılır?
Evde kruvasan yapmak, doğru adımları takip ettiğinizde hiç de zor değildir. Sabırlı olmak ve hamuru kat kat açıp katlamak, kruvasanınızın çıtır ve yumuşak olmasını sağlayacaktır. İşte adım adım yapım süreci…
Gerekli Malzemeler
Yapılışı
1- Ilık süt içinde şekeri ve mayayı karıştırın, 10 dakika bekletin.
2- Un ve tuzu geniş bir kaba alın, maya karışımını ekleyip yumuşak bir hamur yoğurun.
3- Hamuru streç film ile kapatın ve 1 saat kadar oda sıcaklığında mayalanmaya bırakın.
4- Bu sırada tereyağını dikdörtgen bir kalıp haline getirin ve buzdolabında soğutun.
5- Mayalanan hamuru hafif unlanmış zeminde dikdörtgen açın, soğuk tereyağını hamurun ortasına yerleştirin.
6- Hamuru tereyağının üzerine kapatıp kenarlarını kapatın ve üçe katlar gibi katlayın.
7- 30 dakika buzdolabında dinlendirin, ardından aynı işlemi 2–3 kez tekrarlayın.
8- Hamuru açıp üçgenler halinde kesin, uçlarını sararak klasik kruvasan şeklini verin.
9- Üzerine çırpılmış yumurta sürün ve 180 derece fırında 20–25 dakika altın sarısı olana kadar pişirin.
Bu adımlar sonucunda hem yumuşak iç yapıya hem de çıtır dış katmana sahip evde kruvasan hazırlamış olursunuz.
Kruvasan Tarifi ve Doğal Kruvasan
Ev yapımı kruvasan, hazır ürünlerden farklı olarak katkı maddesi içermez ve tamamen doğal kruvasan özelliği taşır. Kullanılan tereyağı, taze un ve yumurta sayesinde lezzeti çok daha yoğun ve aroması belirgindir. Kat kat açılmış hamur yapısı sayesinde kruvasanlarınız fırından çıktığında hem gözle hem de damakla keyif verir. Doğal kruvasan hazırlarken dikkat edilmesi gereken püf noktalar şöyle;
Bu püf noktalar sayesinde hem restoran kalitesinde hem de tamamen doğal bir evde kruvasan tarifi uygulamış olursunuz.