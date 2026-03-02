Evde kruvasan nasıl yapılır? Doğal, kolay ve lezzetli ev yapımı kruvasan tarifi

Kruvasanın Tarihi

Kruvasanın en özel yanı, kat kat açılan hamuru ve tereyağı ile elde edilen çıtır dış yapısıdır. Fransız kahvaltılarında sıklıkla sade ya da çikolata dolgulu olarak tüketilen kruvasan, günümüzde peynirli, reçelli veya badem kremalı versiyonlarıyla da popülerdir. Bu nedenle evde kruvasan tarifi denildiğinde, yalnızca tatlı değil, kahvaltıya özel bir lezzet de akla gelir. Kruvasan denince akla genellikle Fransız kahvaltıları gelir ama bu lezzetin kökeni Fransa’ya değil, aslında Avusturya’ya dayanıyor. Avusturya’da “kipferl” adıyla yapılan bu hamur işi, zamanla Fransa’ya taşındı ve bugünkü o kat kat, tereyağlı haline dönüştü. Günümüzde ise kruvasan, dünya genelinde sabah kahvaltılarının ve çay saatlerinin favorisi haline gelmiş durumda demek doğru olacak. Sade tüketilebildiği gibi, çikolatalı, peynirli veya reçelli halleriyle de sofralarımıza lezzet katıyor. O halde evde kruvasan nasıl yapılır?

Evde Kruvasan Nasıl Yapılır?

Evde kruvasan yapmak, doğru adımları takip ettiğinizde hiç de zor değildir. Sabırlı olmak ve hamuru kat kat açıp katlamak, kruvasanınızın çıtır ve yumuşak olmasını sağlayacaktır. İşte adım adım yapım süreci…

Gerekli Malzemeler 3 su bardağı un

1 su bardağı ılık süt

2 yemek kaşığı toz şeker

1 çay kaşığı tuz

2 yemek kaşığı yaş maya (veya 1 paket instant maya)

1 + 1/4 su bardağı soğuk tereyağı

1- Ilık süt içinde şekeri ve mayayı karıştırın, 10 dakika bekletin. 2- Un ve tuzu geniş bir kaba alın, maya karışımını ekleyip yumuşak bir hamur yoğurun. 3- Hamuru streç film ile kapatın ve 1 saat kadar oda sıcaklığında mayalanmaya bırakın. 4- Bu sırada tereyağını dikdörtgen bir kalıp haline getirin ve buzdolabında soğutun. 5- Mayalanan hamuru hafif unlanmış zeminde dikdörtgen açın, soğuk tereyağını hamurun ortasına yerleştirin. 6- Hamuru tereyağının üzerine kapatıp kenarlarını kapatın ve üçe katlar gibi katlayın. 7- 30 dakika buzdolabında dinlendirin, ardından aynı işlemi 2–3 kez tekrarlayın. 8- Hamuru açıp üçgenler halinde kesin, uçlarını sararak klasik kruvasan şeklini verin. 9- Üzerine çırpılmış yumurta sürün ve 180 derece fırında 20–25 dakika altın sarısı olana kadar pişirin. Bu adımlar sonucunda hem yumuşak iç yapıya hem de çıtır dış katmana sahip evde kruvasan hazırlamış olursunuz.