Arap kurabiyesi nasıl yapılır? Kurabiye dış kaplamasından dolayı bu ismi almış olabilir. İçerisi yumuşacık kurabiye hamuru dışı kakao ve pudra şekeri kaplama olan Arap kurabiyesi görünüşüyle bile iştahını açan bir kurabiye çeşididir. Mis gibi kokusuyla merak uyandıran tarifi ile işte karşınızda Arap kurabiyesi.

Arap Kurabiyesi Malzemeler:

2 adet haşlanmış yumurta sarısı

125 gram oda sıcaklığında bekletilmiş tereyağı veya margarin

Bir yemek kaşığı pudra şekeri

1 paket vanilya

Alabildiği kadar un

Arap Kurabiyesi Üzeri için:

2 yemek kaşığı kakao

İki buçuk yemek kaşığı pudra şekeri

Arap Kurabiyesi Yapılışı: