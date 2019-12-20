Arap kurabiyesi nasıl yapılır? Kurabiye dış kaplamasından dolayı bu ismi almış olabilir. İçerisi yumuşacık kurabiye hamuru dışı kakao ve pudra şekeri kaplama olan Arap kurabiyesi görünüşüyle bile iştahını açan bir kurabiye çeşididir. Mis gibi kokusuyla merak uyandıran tarifi ile işte karşınızda Arap kurabiyesi.
Arap Kurabiyesi Malzemeler:
- 2 adet haşlanmış yumurta sarısı
- 125 gram oda sıcaklığında bekletilmiş tereyağı veya margarin
- Bir yemek kaşığı pudra şekeri
- 1 paket vanilya
- Alabildiği kadar un
Arap Kurabiyesi Üzeri için:
- 2 yemek kaşığı kakao
- İki buçuk yemek kaşığı pudra şekeri
Arap Kurabiyesi Yapılışı:
- Yumurtaları bir kabın içerisine koyup parmak ucuyla iyicene ezelim.
- Pudra şekeri, tereyağı pürüz kalmayacak şekilde karıştıralım.
- Unu azar azar ilave ederek yumuşak bir hamur elde edin.
- Yoğurduğunuz hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın.
- Yağlı kâğıt serdiğimiz fırın tepsisine gün önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında 15-20 dakika kadar pişirin.
- Üzeri pembeleşmeden kurabiyeleri fırından almamız gerekiyor.
- Kurabiyeler pişerken kakao ve pudra şekerini bir kaba koyup karıştırın.
- Fırından çıkan sıcak kurabiyeleri bu derin kap içerisinde karıştırdığınız karışım içerisinde yuvarlayın.
- Tepsiye aldığımız kurabiyeleri sıcak olarak servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.
YORUMLAR