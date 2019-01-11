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Evde para saklama yöntemleri ve evde yaratabileceğiniz gizli bölmeler

Giriş: 11.01.2019 - 10:28 | Güncelleme:  HABERTURK.COM

Değerli eşyalarınızı ya da paranızı evde tutmak istiyor ancak yeteri kadar güvenli yerler bulamıyorsanız bu yöntemler işinize yarayabilir. İşte değil hırsızın şeytanın bile aklına gelemeyecek evde para saklama yöntemleri ve evde yaratabileceğiniz gizli bölmeler..

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    Mücevherlerinizi, paranızı kısacası değerli varlıklarınızı yakınınızda tutmak istiyor, fakat saklayacak yerler bulamıyorsanız bu yöntemler işinize yarayabilir. 

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    Hırsızlığın neredeyse bir sektöre dönüştüğü çağımızda, paranızı evinizde saklayabileceğiniz en yaratıcı kuytu köşeleri sizler için bir araya getirdik!

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    İşte banka yerine evlerinde para saklayan insanların akılalmaz gizleme yerleri...

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