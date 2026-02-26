Evde pasta kreması nasıl yapılır? Doğal, kolay ve lezzetli ev yapımı pasta kreması tarifi

Bir pastayı özel yapan çoğu zaman süslemesi değil, kaşığı değdiği anda hissettirdiği yumuşak dokudur. O dokunun sırrı ise doğru hazırlanmış bir kremadan geçer. Evde yapılan pastaların bazen kuru ya da sönük kalmasının nedeni genellikle yanlış kıvamdır. Peki, evde pasta kreması nasıl yapılır? Nelere dikkat edilir?

EVDE PASTA KREMASI NASIL YAPILIR?

Pastanın karakterini belirleyen unsur çoğu zaman keki değil kremasıdır. İyi yapılmış bir krema, en sade pandispanyayı bile pastacı vitrini seviyesine çıkarabilir; kötü yapılmış bir krema ise en iyi keki ağır, sulu ya da lastiksi hissettirir. Evde pasta kreması yaparken temel amaç yoğun ama boğmayan, akışkan ama yayılmayan, parlak ama yağlı görünmeyen bir doku yakalamaktır.

Pasta kreması aslında kontrollü bir emülsiyondur. Süt içindeki proteinler, yumurta sarısındaki lesitin ve nişastanın jel yapısı birleşerek stabil bir yapı oluşturur. Eğer süt hızlı kaynatılırsa proteinler kesilir, yumurta sarısı pişer ve krema yumurta kokar.

Evde yapılan kremanın en büyük avantajı tat kontrolüdür. Hazır kremalar çoğunlukla aşırı şekerlidir ve aroması tek boyutludur. Ev yapımında ise şeker miktarı azaltılabilir, vanilya dengesi ayarlanabilir, limon kabuğu, portakal kabuğu veya gerçek vanilya ile katmanlı bir aroma elde edilebilir.

Kremayı hazırladıktan sonra en kritik aşama soğutmadır. Üzeri kabuk bağlarsa pürüzsüzlüğünü kaybeder. Bu nedenle kremanın yüzeyine temas edecek şekilde streç kapatmak gerekir. EVDE PASTA KREMASI TARİFİ Malzemeler 1 litre süt

3 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı nişasta

1 su bardağından biraz eksik toz şeker

3 adet yumurta sarısı

1 yemek kaşığı tereyağı

3 adet yumurta sarısı

1 yemek kaşığı tereyağı

1 paket vanilya veya gerçek vanilya özü Yapılışı Öncelikle yumurta sarıları ve şeker bir kapta rengi açılana kadar çırpılır. Bu aşama sadece karıştırma değil, kremanın yapısını belirleyen ilk adımdır. Şeker yumurta sarısını çözer ve topaklanmayı önler. Un ve nişasta eklenir, tamamen homojen olana kadar karıştırılır. Kuru malzemeler eklendikten sonra süt doğrudan dökülmez. Süt önce ayrı bir tencerede ısıtılır, kaynama noktasına gelmeden sıcak hale getirilir. Sıcak süt azar azar yumurtalı karışıma eklenir. Bu işlem temperleme olarak bilinir ve yumurtanın kesilmesini önler. Karışım tamamen akışkan hale gelince tekrar tencereye alınır. Orta ateşte sürekli karıştırarak pişirilir. Kenarlardan koyulaşma başladığında karıştırma hızlandırılır çünkü nişasta tabanda daha hızlı jel oluşturur. Ocaktan alınır, tereyağı ve vanilya eklenir. Tereyağı parlaklık verir ve ağız hissini yuvarlatır. Krema pürüzsüz olana kadar karıştırılır.

Yüzeyine temas edecek şekilde kapatılıp oda sıcaklığına gelene kadar bekletilir, ardından buzdolabına alınır. Kullanım öncesi kısa süre çırpılır.

KOLAY PASTA KREMASI YAPIMININ PÜF NOKTALARI En sık yapılan hata yüksek ateştir. Krema hızlı koyulaşır ama nişasta içten pişmez ve birkaç saat sonra sulanır. Doğru kıvamın işareti kaynadıktan sonra bir dakika daha pişirmektir. Bu süre nişastanın tam jel oluşturması için gereklidir. Yumurta kokusunun nedeni fazla yumurta değil, yanlış pişirmedir. Eğer kokudan çekiniliyorsa yumurta sarısı sayısını azaltmak yerine pişirme kontrol edilmelidir. Ayrıca vanilya sıcak değil ılık kremaya eklenirse aroması daha net hissedilir. Topaklanma genellikle sütü bir anda eklemekten kaynaklanır. Sütü kademeli eklemek ve sürekli karıştırmak gerekir. Kremanın pastada akmaması için soğuk kullanılması gerekir. Ilık krema kek katlarını ıslatır ve pasta birkaç saat sonra çöker. Profesyonel pastacıların bekleme süresi uygulamasının nedeni budur. Daha hafif bir doku istenirse tamamen soğuyan krema bir miktar çırpılmış krema ile katlanarak karıştırılır. Böylece diplomatik krema elde edilir ve pastane kıvamına yaklaşılır.