Ramazan pidesi, Türk mutfağının en köklü hamur işi geleneklerinden biridir. Yüzyıllardır süregelen bu gelenek, yumuşacık dokusu ve kendine has şifa (tırnak) işlemiyle diğer ekmeklerden ayrılır. Evde ramazan pidesi tarifi uygularken en çok dikkat edilmesi gereken nokta, hamurun kıvamıdır. Ekmek hamuruna göre çok daha yumuşak, hatta ele yapışan cıvık bir hamur hazırlamak, pidenin o pamuk gibi dokusunu yakalamanın sırrıdır. Fırıncıların "tırnak vurma" dediği, hamura parmak uçlarıyla şekil verme işlemi ise pidenin karakteristik görünümünü oluşturur. Kendi mutfağınızda, katkı maddesiz un ve taze maya kullanarak hazırlayacağınız kolay ramazan pidesi, hem sahurda tok tutan doyurucu bir alternatif hem de iftarda çorbaların en lezzetli eşlikçisi olacaktır. Şimdi, mutfağınızı mis gibi maya ve susam kokularıyla dolduracak evde ramazan pidesi nasıl yapılır sorusunun cevabına ve o meşhur fırıncı sırlarına yakından bakalım.

REKLAM

HAMURUN HAZIRLANIŞI VE İDEAL CIVIKLIK

Gerçek bir Ramazan pidesinin sırrı, hamurunda saklıdır. Sert bir hamurdan asla yumuşak bir pide elde edemezsiniz. Pide hamuru, kulak memesi kıvamından çok daha yumuşak, adeta akışkan ve ele yapışan bir yapıda olmalıdır. Un, ılık su, yaş veya kuru maya, tuz ve çok az şekerin buluştuğu bu karışımda, su oranı oldukça yüksek tutulmalıdır. Hamur yoğrulurken ellerin sürekli unlanması veya ıslatılması gerekebilir; bu durum sizi korkutmasın, aksine doğru yolda olduğunuzu gösterir. Hamur ne kadar sulu ve yumuşak olursa, pişerken içindeki gözenekler o kadar büyük olur ve pide süngerimsi bir doku kazanır.

Yoğurma işlemi bittikten sonra hamurun mayalanması için sabırlı olmak gerekir. Üzeri nemli bir bezle örtülen hamur, ılık bir ortamda en az 45 dakika ile 1 saat arasında, hacmi iki katına çıkana kadar bekletilmelidir. Mayalanan hamur tezgaha alınırken havası nazikçe söndürülmeli, ancak çok fazla oynanarak o güzelim gözenekleri yok edilmemelidir. Pide hamuru genellikle tezgaha bolca serpilmiş galeta unu veya kepekli un (fırıncıların kullandığı altlık) üzerine alınır; bu, pidenin altına yapışmamasını ve altının da çıtır olmasını sağlar. REKLAM ŞİFA SOSU Pidenin o parlak ve iştah açıcı rengini veren, fırıncıların "şifa" adını verdiği özel sostur. Evde bu sosu hazırlamak için genellikle yumurta sarısı, yoğurt ve az miktarda sıvı yağ karıştırılır. Bazı geleneksel tariflerde ise sadece un ve kaynar suyla yapılan bir bulamaç kullanılır ki bu da pideye mat ama otantik bir görünüm verir. Hamur tepsiye alındıktan sonra, eller bu şifa sosuna batırılır ve hamur nazikçe büyütülerek yassılaştırılır.

İşte en keyifli aşama: Tırnaklama. Soslu ellerle hamurun kenarlarına bir çerçeve çizilir ve orta kısmına baklava dilimi veya kare desenler oluşturacak şekilde parmak uçlarıyla kuvvetlice bastırılır. Bu işlem sırasında parmakların tepsiye kadar değmesi önemlidir, aksi takdirde pide pişerken kabarır ve şekiller kaybolur. Şekil verilen pidenin üzerine bolca çörek otu ve susam serpilir. Susamların kavrulmuş olması aromayı artırır. Şekil verdikten sonra pidenin tepside 15-20 dakika daha mayalanması ("tepsi mayası"), puf puf kabarması için kritik bir bekleme süresidir. YÜKSEK ISI VE PİŞİRME TEKNİĞİ Pide, fırın sıcaklığını çok sever. Fırınınızı evdeki maksimum dereceye (genellikle 230-250 derece) ayarlamanız ve önceden iyice ısıtmanız şarttır. Fırının içine, tabana ısıya dayanıklı bir kapta su koymak, oluşacak buhar sayesinde pidenin kurumasını engeller ve dışının çıtır, içinin yumuşacık kalmasını sağlar. Eğer evinizde pizza taşı varsa pideyi onun üzerinde pişirmek, taş fırın etkisini birebir yakalamanıza yardımcı olur; yoksa ters çevrilmiş sıcak fırın tepsisi de aynı işlevi görebilir.