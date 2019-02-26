- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- SÜPER LİG
- TFF 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
- SAĞLIK
- YAZARLAR
Bazı ürünleri marketten satın almak daha kolay tabii ancak ellerinizle yaptığını ürünleri sevdiklerinize sunmak da ayrı bir mutluluk kaynağı... Ev yapımı şampuan, mum, maske, hatta cilt temizleyici tonikleri bile evde doğal olarak yapabiliyorken sabunu neden yapmayalım? Evinizde rengarenk, farklı şekillerde sabunlar yapmanız mümkün... Üstelik az malzeme ve kolay yöntemlerle... İşte evde basit sabun yapımı için gerekli malzemeler...
EVDE SABUN YAPIMI İÇİN MALZEMELER
Sabun bazı
Sabun boyası
Sabun esansı ya da lavanta, portakal gibi yağlar
Silikon şekilli kaplar
EVDE SABUN NASIL YAPILIR?
Öncelikle sabun bazını bir bıçak yardımıyla dik kesin. Ardından sabun bazını yatay keserek daha kolay erimesini sağlayacak son şeklini verin.
Küp şeklinde doğradığınız sabun bazlarını benmari usulü eritmek için uygun bir kap bulun. Sabun bazlarını küçücük bir su ısıtıcısının buharında bile eritebilirsiniz...
Bazlar erimeye başladığında kaşıkla durmadan karıştırın. Sürekli karıştırmanız erime süresinde sabunların üzerinin katılaşmasını engelleyecek. Eriyen sabuna toz ya da sıvı halde satılan sabun boyasından ekleyin.
Dilediğiniz rengi tutturana dek boya yoğunluğunu artırabilirsiniz. İstediğiniz renge ulaşmasını sağlamak için karıştırmaya başlayın.
Sabun boyası katılan erimiş sabun bazını buhardan kesinlikle almayın. Çünkü silikon kaplara alınana kadar sabunun kesinlikle katılaşmaması gerekiyor.
Dilediğiniz rengi tutturduğunuzda içine isterseniz sabun esansı veya kokusu hoşunuza giden yağlardan da ekleyip farklı kokular elde edebilir daha sonra bir diğer işleme geçebilirsiniz.
Tercih ettiğiniz silikon kabına özenli bir şekilde sabun bazını dökmeye başlayın.
Bu noktada dikkat etmeniz gereken şey sabunun dökülürken etrafa taşmaması ve baloncuk olmadan yapılması.
Bu işlemi bitirdiğinizde silikon kaplarını dondurmak için bekleyin.
Bu dondurma işlemi kabın büyüklüğüne göre değişebilir ancak en az 7 en çok 15 dakika içinde donma işlemi son buluyor.
Donduktan sonra silikon kaplarından sabunları tek tek çıkarın. Daha sonra küçük keseciklerin içine yerleştirin.
Mis gibi kokan rengarenk sabunları dilerseniz dekor dilerseniz hediye olarak kullanın...
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.