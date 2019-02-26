Bazı ürünleri marketten satın almak daha kolay tabii ancak ellerinizle yaptığını ürünleri sevdiklerinize sunmak da ayrı bir mutluluk kaynağı... Ev yapımı şampuan, mum, maske, hatta cilt temizleyici tonikleri bile evde doğal olarak yapabiliyorken sabunu neden yapmayalım? Evinizde rengarenk, farklı şekillerde sabunlar yapmanız mümkün... Üstelik az malzeme ve kolay yöntemlerle... İşte evde basit sabun yapımı için gerekli malzemeler...

EVDE SABUN YAPIMI İÇİN MALZEMELER

Sabun bazı

Sabun boyası

Sabun esansı ya da lavanta, portakal gibi yağlar

Silikon şekilli kaplar

EVDE SABUN NASIL YAPILIR?

Öncelikle sabun bazını bir bıçak yardımıyla dik kesin. Ardından sabun bazını yatay keserek daha kolay erimesini sağlayacak son şeklini verin.

Küp şeklinde doğradığınız sabun bazlarını benmari usulü eritmek için uygun bir kap bulun. Sabun bazlarını küçücük bir su ısıtıcısının buharında bile eritebilirsiniz...

Bazlar erimeye başladığında kaşıkla durmadan karıştırın. Sürekli karıştırmanız erime süresinde sabunların üzerinin katılaşmasını engelleyecek. Eriyen sabuna toz ya da sıvı halde satılan sabun boyasından ekleyin.

Dilediğiniz rengi tutturana dek boya yoğunluğunu artırabilirsiniz. İstediğiniz renge ulaşmasını sağlamak için karıştırmaya başlayın.

Sabun boyası katılan erimiş sabun bazını buhardan kesinlikle almayın. Çünkü silikon kaplara alınana kadar sabunun kesinlikle katılaşmaması gerekiyor.

Dilediğiniz rengi tutturduğunuzda içine isterseniz sabun esansı veya kokusu hoşunuza giden yağlardan da ekleyip farklı kokular elde edebilir daha sonra bir diğer işleme geçebilirsiniz.

Tercih ettiğiniz silikon kabına özenli bir şekilde sabun bazını dökmeye başlayın.

Bu noktada dikkat etmeniz gereken şey sabunun dökülürken etrafa taşmaması ve baloncuk olmadan yapılması.

Bu işlemi bitirdiğinizde silikon kaplarını dondurmak için bekleyin.

Bu dondurma işlemi kabın büyüklüğüne göre değişebilir ancak en az 7 en çok 15 dakika içinde donma işlemi son buluyor.

Donduktan sonra silikon kaplarından sabunları tek tek çıkarın. Daha sonra küçük keseciklerin içine yerleştirin.

Mis gibi kokan rengarenk sabunları dilerseniz dekor dilerseniz hediye olarak kullanın...