Evde sushi yapmak hiç bu kadar kolay olmamıştı! Restoran tadında californa roll sushiyi kısa sürede yapabilirsiniz!
Japon mutfağının en sevilen lezzetlerinden biri olan sushi, artık evde de kolayca yapılabilir! Özellikle California Roll, taze ve hafif malzemeleriyle hem pratik hem de lezzetli bir seçenek sunuyor. İşte adım adım ev yapımı California Roll tarifi!
Evde lezzetli bir sushi deneyimi yaşamak ister misiniz? California Roll, egzotik lezzetleri seviyorsanız tam size göre! Bu tarifle hem mutfağınızda yaratıcılığınızı konuşturabilir hem de restoran kalitesinde bir sonuç elde edebilirsiniz. İşte detaylar!
MALZEMELER (4 RULO İÇİN)
Sushi pirinci: 2 su bardağı
Pirinç sirkesi: 3 yemek kaşığı
Toz şeker: 2 yemek kaşığı
Tuz: 1 tatlı kaşığı
İÇ MALZEMELER
Yengeç çubukları (surimi): 8 adet
Avokado: 1 adet (dilimlenmiş)
Salatalık: 1 adet (ince uzun şeritler halinde doğranmış)
DİĞER MALZEMELER
Nori (deniz yosunu): 4 yaprak
Susam: 3 yemek kaşığı (isteğe bağlı kavrulmuş)
Soya sosu: Servis için
Wasabi ve zencefil turşusu: İsteğe bağlı
HAZIRLIK
Pirinci bol suyla yıkayın, nişastasını akıtın.
Pirinci 2 su bardağı suyla tencereye koyun ve kaynamaya bırakın. Kaynadıktan sonra kısık ateşte kapağı kapalı şekilde 10 dakika pişirin. Ardından ocaktan alın ve 10 dakika dinlendirin.
Bir kasede pirinç sirkesi, şeker ve tuzu karıştırarak çözün. Bu karışımı ılıyan pirincin üzerine dökün ve hafifçe karıştırarak soğumaya bırakın.
Avokadoyu soyun, çekirdeğini çıkarın ve ince dilimler halinde kesin. Salatalığı ince uzun şeritler halinde doğrayın. Yengeç çubuklarını ortadan ikiye kesin.
Bambu sushi matı üzerine streç film serin. Üzerine nori yaprağını parlak kısmı alta gelecek şekilde yerleştirin.
Ellerinizi hafifçe ıslatın ve sushi pirincini nori yaprağının üzerine ince bir tabaka halinde yayın.
Susam kullanıyorsanız pirincin üzerine serpin, ardından nori yaprağını ters çevirin (pirinç dışarıda olacak). Nori yaprağının ortasına avokado, salatalık ve yengeç çubuklarını dizin.
Bambu matı kullanarak sushi rulosunu sıkıca sarın. Kenarlarını düzgünleştirin ve streç filme sarılı şekilde 5-10 dakika dinlendirin.
Keskin bir bıçağı suyla ıslatarak sushi rulosunu eşit dilimler halinde kesin.
Dilimlediğiniz California Roll'ları tabağa dizin.
Yanında soya sosu, wasabi ve zencefil turşusu ile servis edin. Afiyet olsun!