Taze fasulye tarifi, nasıl yapılır?

Taze fasulye yaz sebzelerinin içerisinde en çok sevilen bir sebze yemeğidir. Ayşe kadın, çalı fasulye gibi değişik çeşitleri ile yapımı kolay ve lezzetli pratik bir yemek olması açısından sofralardan eksik olmaz.

Taze fasulye tarifi malzemeleri:

1 kg taze fasulye

2 domates

1 soğan

1 sivri biber

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çorba kaşığı toz kırmızıbiber

1 çay kaşığı şeker

Taze fasulye tarifi hazırlanması: