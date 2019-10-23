Taze fasulye tarifi, nasıl yapılır?

Taze fasulye yaz sebzelerinin içerisinde en çok sevilen bir sebze yemeğidir. Ayşe kadın, çalı fasulye gibi değişik çeşitleri ile yapımı kolay ve lezzetli pratik bir yemek olması açısından sofralardan eksik olmaz.
Taze fasulye tarifi malzemeleri:
- 1 kg taze fasulye
- 2 domates
- 1 soğan
- 1 sivri biber
- 1 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 çorba kaşığı toz kırmızıbiber
- 1 çay kaşığı şeker
Taze fasulye tarifi hazırlanması:
- Taze fasulyeler elle koparılarak kılçıklarından ayrılıp bölünür.
- Bir kapta yıkanır.
- Bu arada soğan ve sivri biber ince doğranır ve tencereye alınır.
- Zeytinyağında pembeleşene kadar kavrulur.
- Sonra kabukları soyulmuş domatesler doğranır, eklenir ve sotelenir.
- Fasulyelerde biraz sotelenerek üzerine tuz, şeker ve kırmızı toz biber ilave edilip, pişmeye bırakılır.
- İstenirse tüm malzemeler tencereye çiğ olarak konup pişirilebilir, bu şekilde kavrulmadığı için daha hafif olacaktır.
- Pişen taze fasulye servise hazırdır.
- Yanında cacıkla iyi gidecektir.
- Afiyet olsun!
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