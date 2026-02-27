Canlı
        Evde topuz nasıl yapılır? Evde profesyonel, bozulmayan topuz yapmanın ipuçları nelerdir?

        Topuz modeli, yüz şekline ve boyun hattına göre seçildiğinde pek çok kişiye uyum sağlar. Oval yüz yapısına sahip olanlar hemen her topuz modelini rahatlıkla kullanabilir. Yuvarlak yüzlerde tepe kısmı hafif hacimli bırakılan yüksek topuzlar yüzü daha uzun gösterir. Uzun yüz yapısında ise ense hizasında yapılan daha dengeli modeller oranı toparlar. Kare yüz hatlarında yumuşak ve hafif dağınık topuzlar sert çizgileri yumuşatır. İnce boyunlu kişilerde ensede toplanan modeller zarif bir duruş sunar.

        Evde topuz nasıl yapılır?

        Geniş omuzlu yapıda ise yüksek ve sıkı topuz daha dengeli bir görünüm verir. Saç yoğunluğu da belirleyicidir. Kalın telli saçta dolgun topuzlar kolay form alır, ince telli saçta hacim destekleyici teknikler gerekebilir. Doğru konum ve hacim ayarı yapıldığında topuz, hem günlük kullanımda hem özel günlerde bakımlı bir ifade oluşturur.

        EVDE TOPUZ YAPIMI

        Evde topuz yapımı, doğru hazırlıkla oldukça pratik ilerler ve kısa sürede bakımlı bir görünüm sağlar. Başlamadan önce saçın tamamen kuru olması gerekir. Nemli saç form tutmaz ve lastik kaymasına yol açar. İlk aşamada saç dipleri tarakla açılır ve düğümler giderilir. Eğer saç çok kaygansa az miktarda hacim veren sprey ya da kuru şampuan uygulanabilir. Bu adım, topuzun gün içinde düşmesini önler.

        Topuzun konumu belirlenir. Yüksek topuz enerjik bir ifade verirken ense hizasında yapılan modeller daha sade durur. Saç istenen noktada toplanır ve lastikle sabitlenir. Lastik çok gevşek bırakılmaz fakat saç derisini çekecek kadar da sıkılmaz. Toplanan at kuyruğu ikiye ayrılır ve her parça hafifçe burulur. Burulan tutamlar lastiğin etrafına dolanarak dairesel şekilde yerleştirilir. Uçlar topuzun altına gizlenir ve tel tokalarla sabitlenir. Tokalar yerleştirilirken açık uçlar topuza doğru bakmalıdır. Bu yöntem tutuculuğu artırır.

        Daha dolgun görünüm isteyenler topuz süngeri kullanabilir. Sünger at kuyruğuna geçirilir, saç çevresine yayılır ve uçlar içe doğru katlanır. Ardından tel tokalarla sabitlenir. Bu teknik ince telli saçlarda hacim kazandırır. Dağınık topuz tercih edildiğinde yüz çevresinden birkaç ince tutam serbest bırakılır. Parmak uçlarıyla hafif çekişler yapılarak üst kısım gevşetilir. Böylece daha doğal bir form elde edilir.

        Ön bölümde hacim isteniyorsa topuzdan önce tepe kısmı tarakla geriye doğru kabartılabilir. Bu işlem saçın daha dolgun görünmesini sağlar. Kabartma sonrası yüzey tarakla çok bastırılmadan düzeltilir. Sert bastırmak kabarıklığı söndürür. Yanlardan çıkan kısa saçlar tel tokayla içeri alınır ya da saç spreyiyle sabitlenir.

        Topuz tamamlandığında sabitleyici sprey uzaktan uygulanır. Sprey yakından sıkılırsa saç sertleşir ve doğal görüntü kaybolur. Ense bölgesi ve yanlar hafifçe kontrol edilir. Gerekirse ek toka yerleştirilir. Evde yapılan topuzun kalıcılığı saç yapısına göre değişir. İnce telli saçlarda daha fazla toka gerekebilir. Kalın telli saçlarda ise az sayıda toka yeterli olur. Topuz sonrası bakım da önem taşır. Akşam saatlerinde saç lastiği çıkarılmalı ve saç nazikçe açılmalıdır. Uçlara hafif bakım kremi sürmek kırılmayı azaltır. Düzenli yapılan ev topuzu saçta belirgin iz bırakmaz ve günlük kullanımda rahatlık sağlar. Birkaç deneme sonrasında el alışır ve farklı topuz modelleri de kısa sürede uygulanabilir.

        BOZULMAYAN TOPUZ NASIL YAPILIR?

        Bozulmayan bir topuz yapmak doğru hazırlık ve sağlam sabitleme teknikleriyle mümkündür. Saçın yapısı, kullanılan toka türü ve uygulama sırası kalıcılığı belirler. Gün boyu formunu koruyan bir model için saçın kaygan olmaması, tutuş gücünün artırılması ve tokaların doğru yerleştirilmesi gerekir. Aşağıda yer alan adımları takip ederek dağılmayan ve saatlerce formunu koruyan bir topuz elde edilir.

        • Saçı tamamen kuru hâle getir. Nemli saç lastik içinde gevşer. Topuza başlamadan önce saçın kuru olması gerekir.
        • Hafif tutuş sağlayan ürün uygula. Kuru şampuan ya da hafif hacim spreyi saçın kaymasını önler. Özellikle ince telli saçlarda bu adım etkilidir.
        • Saçı sıkı şekilde topla. Topuzun konumunu belirle ve at kuyruğunu sağlam bir lastikle sabitle. Lastik gevşek kalırsa topuz kısa sürede düşer.
        • At kuyruğunu iki ya da üç parçaya ayır. Parçalar ne kadar düzenli ayrılırsa topuz o kadar dengeli görünür.
        • Tutamları burarak dolama tekniği kullan. Her parçayı hafif bur ve lastiğin etrafına sar. Bu yöntem saçın açılmasını zorlaştırır.
        • Tel tokayı doğru yerleştir. Tokanın kapalı kısmı dışarı bakmalı, açık kısmı topuzun içine doğru ilerlemelidir. Toka önce saç derisine hafif değdirilir, ardından içe doğru itilir.
        • Tokaları çapraz yerleştir. Aynı yönde yerleştirilen tokalar gevşer. Çapraz sabitleme kalıcılığı artırır.
        • Topuz süngeri kullanacaksan tam ortala. Sünger kayarsa topuz aşağı sarkar. Saç sünger çevresine eşit yayılmalıdır.
        • Üst kısmı hafif geriye doğru sıkıştır. Tepe bölgesi çok gevşek kalırsa model aşağı iner. Hafif bastırarak denge sağlanır.
        • Uçları gizle ve ekstra toka ekle. Saç uçları dışarıda kalmamalıdır. Her çıkıntı için ayrı toka yerleştir.
        • Sabitleyici spreyi uzaktan uygula. Sprey en az yirmi santimetre mesafeden sıkılmalıdır. Yakın uygulama sert görüntü oluşturur.
        • Ense ve yanları kontrol et. En çabuk açılan bölgeler ense ve kulak arkasıdır. Bu alanlara ek sabitleme yapılmalıdır.
        • Gerekirse ince file kullan. Uzun süreli organizasyonlarda topuz filesi ekstra tutuş sağlar.
        • Saç lastiğini sağlam seç. Yumuşak ve esnek lastikler hızlı gevşer. Dayanıklı lastik tercih edilmelidir.
        • Model tamamlandıktan sonra başı hafifçe sallayarak test et. Bu küçük test gevşek noktaları fark etmeyi sağlar.

        Bu adımlar uygulandığında topuz gün boyunca şeklini korur ve aşağı doğru kaymaz. Sağlam sabitleme ve dengeli yerleşim, kalıcı bir modelin temelidir.

        Kuzusunu Bırakmayan Kadın, Engelli Buzağıya Işık Oldu

         Giresunda yaşamayacağı endişesiyle kendisine verilen kuzuya evinde bakan 71 yaşındaki Sabire Özer Çelebi, görme engelli 2 aylık buzağıyı da özenle büyütüyor.

