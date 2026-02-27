Evde topuz nasıl yapılır? Evde profesyonel, bozulmayan topuz yapmanın ipuçları nelerdir?

Geniş omuzlu yapıda ise yüksek ve sıkı topuz daha dengeli bir görünüm verir. Saç yoğunluğu da belirleyicidir. Kalın telli saçta dolgun topuzlar kolay form alır, ince telli saçta hacim destekleyici teknikler gerekebilir. Doğru konum ve hacim ayarı yapıldığında topuz, hem günlük kullanımda hem özel günlerde bakımlı bir ifade oluşturur.

EVDE TOPUZ YAPIMI

Evde topuz yapımı, doğru hazırlıkla oldukça pratik ilerler ve kısa sürede bakımlı bir görünüm sağlar. Başlamadan önce saçın tamamen kuru olması gerekir. Nemli saç form tutmaz ve lastik kaymasına yol açar. İlk aşamada saç dipleri tarakla açılır ve düğümler giderilir. Eğer saç çok kaygansa az miktarda hacim veren sprey ya da kuru şampuan uygulanabilir. Bu adım, topuzun gün içinde düşmesini önler.

Topuzun konumu belirlenir. Yüksek topuz enerjik bir ifade verirken ense hizasında yapılan modeller daha sade durur. Saç istenen noktada toplanır ve lastikle sabitlenir. Lastik çok gevşek bırakılmaz fakat saç derisini çekecek kadar da sıkılmaz. Toplanan at kuyruğu ikiye ayrılır ve her parça hafifçe burulur. Burulan tutamlar lastiğin etrafına dolanarak dairesel şekilde yerleştirilir. Uçlar topuzun altına gizlenir ve tel tokalarla sabitlenir. Tokalar yerleştirilirken açık uçlar topuza doğru bakmalıdır. Bu yöntem tutuculuğu artırır.

Daha dolgun görünüm isteyenler topuz süngeri kullanabilir. Sünger at kuyruğuna geçirilir, saç çevresine yayılır ve uçlar içe doğru katlanır. Ardından tel tokalarla sabitlenir. Bu teknik ince telli saçlarda hacim kazandırır. Dağınık topuz tercih edildiğinde yüz çevresinden birkaç ince tutam serbest bırakılır. Parmak uçlarıyla hafif çekişler yapılarak üst kısım gevşetilir. Böylece daha doğal bir form elde edilir. Ön bölümde hacim isteniyorsa topuzdan önce tepe kısmı tarakla geriye doğru kabartılabilir. Bu işlem saçın daha dolgun görünmesini sağlar. Kabartma sonrası yüzey tarakla çok bastırılmadan düzeltilir. Sert bastırmak kabarıklığı söndürür. Yanlardan çıkan kısa saçlar tel tokayla içeri alınır ya da saç spreyiyle sabitlenir. Topuz tamamlandığında sabitleyici sprey uzaktan uygulanır. Sprey yakından sıkılırsa saç sertleşir ve doğal görüntü kaybolur. Ense bölgesi ve yanlar hafifçe kontrol edilir. Gerekirse ek toka yerleştirilir. Evde yapılan topuzun kalıcılığı saç yapısına göre değişir. İnce telli saçlarda daha fazla toka gerekebilir. Kalın telli saçlarda ise az sayıda toka yeterli olur. Topuz sonrası bakım da önem taşır. Akşam saatlerinde saç lastiği çıkarılmalı ve saç nazikçe açılmalıdır. Uçlara hafif bakım kremi sürmek kırılmayı azaltır. Düzenli yapılan ev topuzu saçta belirgin iz bırakmaz ve günlük kullanımda rahatlık sağlar. Birkaç deneme sonrasında el alışır ve farklı topuz modelleri de kısa sürede uygulanabilir.