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        Haberler Gündem Güncel Evden kaçan maymun genç kızı hastanelik etti | Son dakika haberleri

        Evden kaçan maymun genç kızı hastanelik etti

        Çorum'da evden kaçan bir maymun, işe gitmek için caddede yürüyen genç kıza saldırdı. Maymunun dizinden ısırdığı genç kız hastanede tedavi altına alındı. Maymunun yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2024 - 12:55 Güncelleme: 29.08.2024 - 13:10
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        Çorum'un Buharaevler Mahallesi Buharaevler 3. Cadde'deki bir evden kaçan maymun, işe gitmek için caddeden geçen 19 yaşındaki Buse E.S'ye saldırdı.

        İhbar üzerine caddeye, sağlık görevlileri ile Çorum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

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        Maymunun dizinden ısırması sonucu yaralanan Buse E.S, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Burada yarasına pansuman yapılan genç kız, tedavisinin ardından taburcu edildi.

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        Bölgeden uzaklaşan maymunun yakalanması için Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

        #maymun
        #Saldırı
        #çorum
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