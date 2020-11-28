Evden kaçan muhabbet kuşunu ilanlarla arıyor

AA

İstanbul'da özel bir eğitim kurumunda çalışan Güngör 1,5 yıl önce "Bıdık" adını verdiği yeşil renkli dişi bir muhabbet kuşunun sahibi oldu. Koronavirüs salgını nedeniyle aylarca Esenyurt'taki evinden çalışan ve bu süreçte "Bıdık" ile daha fazla vakit geçiren Güngör'ün hayatı, kuşun evden kaçmasıyla değişti.

Güngör, Bıdık'ı bulmak için önce internet sitelerine ilan verdi. Hiçbir sonuç alamayan Güngör, ardından yaşadığı ilçenin birçok noktasına ilan astı.

Tüm çabalarına rağmen henüz Bıdık'ı bulamayan Güngör, bir an önce kuşuna kavuşmayı istiyor.

Güngör, AA muhabirine, kuşun günün 17-18 saatini kafes dışında geçirdiğini, bu nedenle kanatlarının oldukça açık olduğunu söyledi.

Pandemi sürecini de birlikte geçirdiklerini ifade eden Güngör, "Kahvaltımızı birlikte yapardık. Benim sözlerimi anlardı, kendi bir şey istediğinde anlatmaya çalışırdı. Güzel bir diyaloğumuz vardı. Hırçın, nazlıydı, istemediği bir şeyi asla yaptıramazdım. Kafesi hiç sevmezdi." dedi.

Evinin pencerelerinde sineklik olduğunu, dairesinin kapısı açılsa dahi kuşun sadece kimin gelip gittiğine baktığını, dışarı çıkmaya dahi teşebbüs etmediğini anlatan Güngör, Bıdık'ın balkon kapısının açık olduğu sırada kaçtığını söyledi.

Güngör, Bıdık'ın kaybolmasından sonra çok üzüldüğünü ifade ederek, "Önce ne hissedeceğimi bilemedim. Sadece kalbime ağrı girdi. Balkona kafesini koydum, belki gelir diye. Kafes günlerce orda durdu, içeri koyamadım. Havalar soğuyunca ağlaya ağlaya kafesi içeri aldım ona ihanet eder gibi... Gece kabuslarla uyanıyorum. Hiçbir şey yiyemiyorum. Özellikle benimle çok severek yediği şeyleri ben artık yiyemiyorum. Aradan vakit geçti ancak özlemi dinmiyor, daha da artıyor." şeklinde konuştu.

Kuşunu bulabilmek için ilk önce internet sitelerine ilan verdiğini, sık sık mahallesinde gezdiğini kaydeden Güngör, bir televizyon programına da başvurduğunu, program sonunda ilanının yayınlandığını aktardı.

- "Ben onu kesinlikle tanırım"

Bıdık'ın kaçmasından 3-4 gün sonra evinin bulunduğu ilçenin birçok noktasına ilan astığını ifade eden Güngör, ancak şu ana kadar bir netice alamadığını söyledi.

Güngör, "Pet shopları da arıyorum biri yakalar getirir diye. Beni arayan kişilere gittiğimde farklı kuşlar olduklarını anlıyorum. Kuşumun özellikle çok sevdiği bir video vardı, kendisi gelip onu açmamı isterdi, bir şekilde anlatırdı. Onu açıyorum. Telefonumun kabını çok sever. O şekilde gelebileceğini düşünüyorum. En önemli özelliği bir tehlike sezdiğinde yanına yaklaşıldığı zaman hırlaması. Ben onu kesinlikle tanırım. Bakışlarından bile tanırım." diye konuştu.

İlanları ilk astığında arayanlar olsa da sonradan kuşunu bulana ödül vermeye karar verdiğini söyleyen Güngör, "En başta ödül aklıma gelmedi. İnternet sitelerinde bakınca, ödül konulan hayvanlar gördüm. 'Evet' dedim bu da bir sebep olabilir. 500 lira ödül koydum. Ama kesinlikle benim için kuşumun değeri bu değil, bunu arttırabilirim de. Yeter ki kuşuma kavuşayım." ifadelerini kullandı.

Güngör, bir yandan arama çalışmalarına devam ederken Küçükçekmece, Avcılar, Esenyurt ve Beylikdüzü civarında koyu yeşil, çenesi kabuk tutmuş bir muhabbet kuşu görenlerin kendisine ulaşmasını istedi.