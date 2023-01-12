"PİPETLE NEFES ALMAK GİBİ"

Deniz seviyesinde hava yaklaşık yüzde 21 oksijen içerir. Ancak 3600 metrenin üzerinde bir yükseklikte oksijen seviyesi yüzde 40 daha düşük olur.

Dağcı filminin yapımcısı David Breashears'a göre, "Deniz seviyesinden 8000 metre yukarda, havada o kadar az oksijen var ki, ek hava tanklarıyla bile, koşu bandında koşarken pipetle nefes almak gibi hissettiriyor" diyor.