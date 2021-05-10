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Çin, Everest Dağı’nın zirvesine ayırma çizgisi çekecek

Çin, Everest Dağı tırmanış sezonu öncesi, zirveye tırmanışı kuzey yamacı kapsayacak şekilde kısıtladı. Kısıtlama kapsamında Çin’den zirveye tırmanan dağcıların Nepal tarafına temas etmelerini engellemek amaçlanıyor.

Çin, Everest Dağı’nın zirvesine ayırma çizgisi çekecek
HABERTURK.COM / Ajanslar

Çin-Nepal sınırı üzerindeki Everest Dağı'nın tepesine bir ayırma çizgisi çekme fikri Nepal’de seyreden yüksek sayıdaki Covid-19 vakaları ve ülkedeki enfeksiyon oranıyla ilgili.

Çin devlet medyası ve Çin'in resmi haber ajansı olan Xinhua’dan gelen habere göre Çinli tırmanış ekibinin dağın kuzey tarafındaki çizgiyi geçmeleri ve Nepal tarafında herhangi biriyle ya da nesneyle temas etmeleri önlenecek.

Nepal hükûmeti ve tırmanışı yapan dağcılık ekibi Çin’in tarafından çekilecek olan ‘‘ayrılık çizgisi’’ hakkında Associated Press haber ajansına konuşmadı.

NEPAL’DEN SADECE 408 KİŞİYE İZİN ÇIKTI

Dünyanın en yüksek dağındaki tırmanış sezonu salgın nedeniyle geçen yıl askıya alınmıştı. Turizm gelirleri tırmanış sezonunda en yüksek seviyeye ulaşan Nepal, Covid-19’un gölgesinde turizm gelirlerini arttırmaya çalışıyor. Bu yıl Everest Dağı’na sadece 408 kişinin tırmanmasına izin verildi.

ÇİN’DEN 38 KİŞİYE İZİN 17 KİŞİYE YÜRÜYÜŞ İZNİ

Çin’den ise 38 kişiye Everest Dağı’na tırmanma izin çıktı. Çin, sınırlamayı zirveye ulaşımı kuzey yamacından olacak şekilde kısıtladı. Yine kısıtlama kapsamında 17 kişiye de dağın kuzey yamacında yürüyüş yapma izni verildi.

ZİRVENİN TEPESİNE ÇİZGİ ÇEKMEK MÜMKÜN MÜ?

Salgın gölgesinde kısıtlamalarla yapılacak tırmanış için yıllardır dağcılık yapan bir kişinin Associated Press’e verdiği demeçte, Everest zirvesinde herhangi bir ayrımın mümkün olmadığını söyledi.

Konuşmasına halihazırda "Tırmanışta Covid-19 olan birisinin zirveye ulaşabileceği fikrinin imkânsız olduğunu söyleyen dağcı, herhangi bir solunum zorluğu olan dağcıların irtifaya ulaşamayacaklarını" belirtti.

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