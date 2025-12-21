Habertürk
        Haberler Spor Futbol İngiltere Everton: 0 - Arsenal: 1 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Everton: 0 - Arsenal: 1 | MAÇ SONUCU

        İngiltere Premier Ligi'nin 17. haftasında Arsenal, deplasmanda Everton'u 1-0 mağlup etti. Viktor Gyökeres'in penaltıdan attığı golle galibiyete ulaşan ve liderliğini sürdüren Arsenal, puanını 39'a yükseltti. Everton ise haftayı 24 puanla tamamladı.

        Giriş: 21.12.2025 - 01:14 Güncelleme: 21.12.2025 - 01:14
        Arsenal tek attı üç aldı!
        İngiltere Premier Ligi'nin 17. haftasında Arsenal, Everton'a konuk oldu. Hill Dickinson Stadı'nda oynanan müsabakayı kazanan 1-0'lık skorla Arsenal oldu.

        Arsenal'e galibiyeti getiren golü 27. dakikada penaltıdan Viktor Gyökeres attı.

        Bu sonucun ardından liderliğini sürdüren ve ligdeki galibiyet serisini iki maça çıkaran Arsenal, puanını 39'a yükseltti. Everton ise 24 puanda kaldı.

        İngiltere Premier Ligi'nin bir sonraki haftasında Everton, Burnley'e konuk olacak. Arsenal, Brighton & Hove Albion'ı ağırlayacak.

