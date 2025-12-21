Everton: 0 - Arsenal: 1 | MAÇ SONUCU
İngiltere Premier Ligi'nin 17. haftasında Arsenal, deplasmanda Everton'u 1-0 mağlup etti. Viktor Gyökeres'in penaltıdan attığı golle galibiyete ulaşan ve liderliğini sürdüren Arsenal, puanını 39'a yükseltti. Everton ise haftayı 24 puanla tamamladı.
Arsenal'e galibiyeti getiren golü 27. dakikada penaltıdan Viktor Gyökeres attı.
İngiltere Premier Ligi'nin bir sonraki haftasında Everton, Burnley'e konuk olacak. Arsenal, Brighton & Hove Albion'ı ağırlayacak.