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        Haberler Spor Futbol İngiltere Everton-Liverpool derbisi ertelendi! - Futbol Haberleri

        Everton-Liverpool derbisi ertelendi!

        İngiltere Premier Lig'de bugün Everton ile Liverpool arasında oynanması planlanan derbi maçı olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.12.2024 - 13:37 Güncelleme: 07.12.2024 - 13:37
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        Everton-Liverpool derbisi ertelendi!
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        İngiltere Premier Lig'in 15. haftasında lider Liverpool'un, Everton ile oynayacağı maça erteleme kararı çıktı. Merseyside derbisinde bugün TSİ 15.30'da oynanması planlanan maç öncesi Goodison Park'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle karşılaşmanın ileri bir tarihe alındığı açıklandı.

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