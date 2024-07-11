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        Haberler Gündem 3. Sayfa Evi yaktı, kapıyı kilitleyip kaçtı! Cani evlat annesini katletti | Son dakika haberleri

        Evi yaktı, kapıyı kilitleyip kaçtı! Cani evlat annesini katletti

        Mardin'de geçtiğimiz günlerde karısı ve annesiyle tartışan Veysi Bora, evi ateşe verip kapıyı kilitledikten sonra kaçtı. Yaşanan dehşette Necla Bora balkondan atlayıp kurtulurken, anne alevlerin arasında kaldı. Olaydan ise acı haber geldi ve Atiye Bora'nın hayatını kaybettiği öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.07.2024 - 17:26 Güncelleme: 11.07.2024 - 17:26
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        Evi yaktı, kapıyı kilitleyip kaçtı! Cani evlat annesini katletti
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        Mardin'in Midyat ilçesinde oğlu Veysi Bora’nın (40) çıkan tartışmada ateşe verdiği evde geliniyle birlikte yaralanan Atiye Bora (60), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        DHA'nın haberine göre olay, 22 Haziran’da Midyat ilçesine bağlı kırsal Çavuşlu Mahallesi’nde meydana geldi. Veysi Bora, bilinmeyen nedenle çıkan tartışmada annesi Atiye Bora ve eşi Necla Bora (35) içerideyken, evi ateşe verip, kapıyı kilitledikten sonra kaçtı.

        AĞIR YARALANDI, HASTANEYE KALDIRILDI

        İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Necla Bora evi saran alevlerden balkondan atlayarak kurtulurken, vücudundan yanıklar oluşan Atiye Bora ise ekiplerin kapıyı kırmasıyla çıkarıldı.

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        Atiye ve Necla Bora müdahalelerinin ardından Midyat Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

        Necla Bora’nın ayağında ve kolunda kırıklar oluşurken, Atiye Bora ise Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

        YAKALANDI, TUTUKLANDI

        Olayla ilgili jandarma ekiplerinin başlattığı soruşturmada, Veysi Bora’nın İstanbul’a kaçtığı belirlendi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, Bora’nın Avcılar’da bir adreste saklandığı tespit edildi. Adresi yakın takibe alınan Veysi Bora, jandarma ekipleri tarafından 28 Haziran’da düzenlenen operasyonla yakalanarak, gözaltına alındı. Bora, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

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        Atiye Bora, tedavi gördüğü Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde bugün yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. İşlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilecek olan Bora’nın cenazesi, Adana’da toprağa verilecek

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        #Atiye Bora
        #haberler
        #mardin
        #Veysi Bora
        #Son dakika haberler
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