Zorunlu Deprem Sigortası seferberliği niteliğindeki “2019 Şehirler Yarışıyor, Sigortalılar Kazanıyor” yarışmasıyla ülke genelinde sigortalılık bilinci ve oranının artırılması, deprem güvenceli hayatın teşvik edilmesi amaçlanıyor. Yarışma kapsamında iller 15 Aralık 2019 tarihine kadar düzenledikleri yerel bilinçlendirme kampanyaları, poliçe adetlerindeki artış, ulaşılan sigortalılık oranı ve eğitime katılanlarda yarattıkları etki olmak üzere dört farklı kritere göre değerlendirilecek.
Türkiye'de Zorunlu Deprem Sigortası bulunan konut sayısı 9 milyona ulaşırken, ülke genelinde sigortalılık oranı da yüzde 50 seviyesine ulaştı. Deprem ve sigorta bilincini artırmak için 15 Mart 2019 tarihi itibariyle hayata geçirilen projelerle sigortalı konut sayısının artırılması hedefleniyor.
24 İLDE TOPLANTI
Bu yıl, “2019 Şehirler Yarışıyor, Sigortalılar Kazanıyor” yarışmasına Afyon, Aydın, Bartın, Batman, Burdur, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Gaziantep, Hakkâri, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Konya, Mersin, Muğla, Niğde, Sakarya, Samsun, Sivas, Tekirdağ, Yalova illeri katılım sağlayacak. DASK tarafından uzmanların danışmanlığında hazırlanan eğitim materyalleri yarışmacı AFAD İl Müdürlükleri'ne gönderildi ve yarışma heyecanı 24 ilde başladı. Katılımcı illerin AFAD görevlileri eğitim materyalleriyle Halk Eğitim Merkezleri'nde, okullarda, açık ve kapalı alanlarda eğitim ve etkinlikler düzenleyecek.
YENİ KONSEPT
“Şehirler Yarışıyor, Sigortalılar Kazanıyor” yarışmasının 2019 yılı konsepti hakkında DASK'tan yapılan açıklamaya göre, proje bu yıl geçtiğimiz yıllardan farklı olarak daha geniş kitlelere ulaşacak. Tüm Türkiye'de vatandaşların aktif katılımının hedeflendiği yeni konsept ‘Evimizde Güven, Şehrimize Güven' başlığıyla hayata geçiyor. Yeni proje kapsamında uzman akademisyenler tarafından deprem bilincinin güçlendirilmesine yönelik kapsamlı eğitim kitleri hazırlandı. Yarışmaya katılan 24 ilin bu kitlerden yararlanarak projelerini gerçekleştirmeleri bekleniyor. Eğitim materyallerinde depremin ne olduğundan depreme yönelik alınması gereken önlemlere ve sigortanın önemine kadar geniş kapsamlı bir içerik bulunuyor. Projeyle 7'den 77'ye herkese ulaşılması hedefleniyor.
DASK, “2019 Şehirler Yarışıyor, Sigortalılar Kazanıyor” yarışmasında ilk üçe giren illerin Afet ve Acil Durum Müdürlüklerine depremle ilgili çalışmalarda kullanılmak üzere malzeme yardımı yapacak. Birinci 125 bin TL, ikinci 75 bin TL ve üçüncü 50 bin TL tutarında malzeme yardımı almaya hak kazanacak.
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