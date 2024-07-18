Evin içinin göründüğü üst geçit yıkılıyor!

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, kullananların evin içini görmesi nedeniyle ev sahibi tarafından dava edilen yaya üst geçidine ilişkin 2016 yılında yıkım kararı verildi. Dosyaya itiraz süreçlerinin 2023 yılında sonuçlanmasının ardından, üst geçidin yıkımına başlandı.

DHA'nın haberine göre bilirkişilerin ‘Uygun değildir’ şeklinde görüş belirttiği üst geçidi her gün yüzlerce kişinin kullandığını belirten Yeniyalı Mahallesi Muhtarı Metin Kaplan, yıkılan üst geçidin yerine hemen yenisinin yapılması gerektiğini söyledi.

Körfez ilçesinde 2012 yılında Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından D-100 Karayolu’nda Yeniyalı ve Barbaros mahallelerini birbirine bağlayan yaya üst geçidi inşa edildi. Üst geçidin Barbaros Mahallesi tarafındaki ayağının indiği noktanın yanında bulunan Taşyürek Apartmanı’nda yaşayan Taşyürek ailesi, burayı kullananların evlerinin içini gördüğünü belirterek 2014 yılında üst geçidin yıkılması için mahkemeye başvurdu.

REKLAM Başvuruyu inceleyen Kocaeli İdare Mahkemesi, konuyu bilirkişiye danıştı. Bilirkişinin raporunda, dava konusu üst geçitten geçildiğinde evin içinin gözüktüğü vurgulanarak, “Söz konusu üst geçit, bölgedeki 3’üncü üst geçit.

Üst geçidin bulunduğu bölgede bir yaya bağlantısı oluşturduğu düşüncesiyle, ulaşım planlaması bakış açısına göre doğru bir karar olduğu, ancak seçilen yaya geçidi türü, kalitesi, malzemesi ve ekipmanları (asansör veya yürüyen merdiven) bakımından oldukça yetersiz kaldığı ve doğru bir ulaşım türü olamadığı, yaya üst geçidi teknik özellikleri yönünden oldukça fazla eksiklik barındırdığı, güneydeki konutlara yakın geçmesi, sokağın trafik akımını olumsuz etkilemesi, iniş ve çıkışlarının uygun hale getirilerek kullanımına devam edilmesinin kamu yararına daha uygun olacağı, eğer bu yapılamıyorsa kullanımından vazgeçilmesinin maddi ve sosyal yükü olsa da yukarıda anlatılan iki noktadan yaya geçişlerinin devam olunabileceği” ifadelerine yer verildi. Mahkeme heyeti 2016 yılında, bilirkişi raporu ve dosyadaki ifadeleri birlikte değerlendirerek üst geçidin yıkılması yönünde karar aldı.

2023’TE YIKIM KARARI ALINDI Karayolları Genel Müdürlüğü karara itiraz ederek dosyayı istinafa götürürken, dönemin Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran uzlaşma amacıyla üst geçidin evin içini gören kısımlarının üzerinin kapatılması yönünde aile ile anlaşma sağladı. Üzeri metal iskelet ile kapatılarak Taşyürek ailesinin evinin içinin gözükmesi önlenen üst geçit ile ilgili hukuk süreci 2023 yılına kadar devam etti.

Dosyayı inceleyen üst mahkeme, üst geçidin yıkılması yönünde itiraz yolu kapalı olmak üzere nihai kararını açıkladı. Dosyanın karara bağlanmasının ardından, Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri üst geçidin yıkımına başladı. Önce üst kısımdaki metal iskeletin söküleceği üst geçit, daha sonra parçalanarak bulunduğu yerden kaldırılacak.