        Haberler Gündem Güncel Evinde otururken yaralandı | Son dakika haberleri

        Evinde otururken yaralandı

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde evinde oturan adam, geri manevra yapan kamyonetin çarptığı duvarın kopan parçalarının altında kalarak yaralandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.02.2026 - 01:22 Güncelleme: 10.02.2026 - 01:22
        İHA'nın haberine göre kaza; dün saat 21.00 sıralarında 28 Haziran Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kamyonet sürücüsü M.K., geri manevra yaptığı sırada aracı, komşusu Ahmet Kılıç'ın evinin duvarına çarptı.

        Çarpmanın şiddetiyle duvarın bir kısmı yıkıldı. Yıkılan duvardan kopan tuğlalar, o sırada evinin solunda oturan Ahmet Kılıç'ın üzerine devrildi.

        Kılıç yaralanırken, büyük korku yaşayan ev halkı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan Kılıç'ı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

