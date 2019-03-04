Cezaevine girebilir

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Evinde tadilat yapınca hapis cezası aldı

83 yaşındaki Yusuf dede köyünde uzun yıllar önce kendisine bir ev inşaa etti. Yıllar sonra da o evin kültür mirası olduğunu öğrendi. Dahası kültür mirası sayılan kendi evinde yaptığı tadilat yüzünden hakkında dava açıldığı haberini de aynı anda aldı. Yusuf dedenin yaşadığı son şok da dava sonunda 1 yıl 8 ay hapis cezası alması oldu. 83 yaşındaki Yusuf dedenin başına gelenlerin hikayesi tam bir fıkra gibi. O dede ve torunu ise HABERTÜRK’e konuştu.

Giriş: 04.03.2019 - 18:05 | Güncelleme:



Oturduğu evde tadilat yaptı. Hapis cezasına çarptırıldı. Gerekçe ise; Kültür ve Tabiat Kanunu’na Muhalefet. 
 
EVİNE GELEN MAHKEME CELBİYLE ŞOKE OLDU

Habertürk'ten Arzu Kaya'nın haberine göre, ilginç davanın sanığı Trabzon'da yaşayan 83 yaşındaki Yusuf Gurbetoğlu.
Oturduğu evi 1959 yılında geleneksel Karadeniz mimarisi ile inşa etmişti. Güzelliği ile büyüleyen yapı 2005 yılında Trabzon İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından kültür varlığı ilan edildi. Ancak bundan ne Yusuf dedenin ne de ailesinin haberi olmadı. Taa ki evine bir mahkeme celbi gelene kadar…

 

YAPTIĞI TADİLAT 83 YAŞINDA ONU SANIK YAPTI

Evin akan çatısını tadilat etti Yusuf dede. Tuvaletinde ise yaşlı olması nedeniyle bir çalışma gerçekleştirdi. Yaptığı bu iki tadilat nedeniyle 83 yaşındaki Gurbetoğlu’na dava açıldı. Davanın sebebi ise koruma altındaki eve izinsiz tadilat yapması. Gurbetoğlu’nun 2007 yılında çatıda, 2011 yılında ise tuvalette yaptığı tadilat yasaya göre suçtu.


 
1 YIL 8 AYLIK HAPİS CEZASI ERTELENDİ

Davada bilirkişi raporu  Yusuf Gurbetoğlu aleyhindeydi. Ve 83 yaşındaki talihsiz adam kendi evinde tadilat yaptığı için 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. 
Cezası ertelendi. Yani Yusuf Dede 5 yıl içinde benzer bir suç işlerse hapse girecek. 
 
CEZAEVİNE GİREBİLİR

Ancak Gurbetoğlu ailesinin yaşadığı şok bununla da sınırlı kalmadı. Kültür Müdürlüğü avukatları hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararına itiraz etti. Yani 83 yaşındaki adamın cezaevine girmesini talep etmiş oldu. Trabzon Ağır Ceza Mahkemesi itirazı haklı buldu, kararı bozdu. Tartışmalı davanın duruşması önümüzdeki günlerde yeniden görülecek. 


 
“HAKİM BEY HUKUKİ DEĞİL”

HABERTÜRK’ün ulaştığı 83 yaşındaki Yusuf Gurbetoğlu evi yapım süreci ve tadilat nedenlerini anlattı. Evinin kültür mirası olduğundan haberinin olmadığını söyleyerek, “Bilerek yaptığım yok. Bana tebliğ yapılmamış senin evin korunma altına alındı diye. Kiremitleri akıtıyordu. Kiremitini değiştirdik. Tuvalette de klozete ihtiyacımız oldu, yaşlandık. Dedim hakim bey bu dedim eğer kanun ise de hukuki değil dedim” diye konuştu.


 
“DEDEM HAPİS CEZASI ALACAK GİBİ”
 
Hukuk fakültesi son sınıf öğrencisi Torunu Furkan Gurbetoğlu ise, “83 yaşında bir adam, diyorsunuz bu adam kültür varlığı inşaa etti. Kültür mirası inşaa etti. Fakat bunu kültür mirası inşaa ettiği için cezalandırmaya çalışıyorsunuz. Evin kültür mirası ilan edildiğinden haberimiz olmadı. Bize herhangi bir tebligat yapılmadı. Tuvaletin biraz genişletilmesi gerekti. Çatının damlatması evin çürümesine yol açacak kadar fazla bir seviyeye gelince mecburen değiştirmek durumunda kaldık. Bu davayla beraber öğrenmiş olduk evimizin kültür mirası ilan edildiğini. Kültür varlığını korumaya çalıştıklarından ziyade kişileri cezalandırmaya çalıştıkları yönünde bir emare oluşturuyor bizde. Fıkra gibi gerçekten. Şaşırdık tabi. 83 yaşında dedem 1936 doğumlu kendisi. 22 yaşında yaptığı evinin tarihi eser ilan edildiğini bilmiyor ve evini tadilat yaptığı için hapis cezası alacak gibi görünüyor” dedi.


 

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