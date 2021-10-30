İHA

Malatya'nın Battalgazi ilçesine bağlı Fırat Mahallesi'nde TOKİ Konutları'nda bir sitenin 12'nci katında yalnız yaşayan Ü.Ç. (85) evindeki bazı eşyaları ateşe verdi.

Komşuların durumu fark etmesinin ardından olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken, bölgeye intikal eden ekipler daireye girmekte zorluk yaşadı.

Çalınan kapı açılmayınca itfaiye yardımıyla daireye giren ekipler yangına müdahale ederek söndürürken, yaşlı kadın ise bulunduğu yerden alınarak aşağı indirildi.

Yaralananın olmadığı olayda, evde bulunan çarşafları tutuşturduğu öğrenilen yaşlı kadın ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.