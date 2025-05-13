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        Haberler Gündem Evini vinçle taşıdı

        Yıkım kararı alınan bölgedeki çelik konstrüksiyon yapıyı vinçle taşıdı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde belediye ekipleri tarım arazilerinde kaçak yapıları tespit edip işlem başlatırken, bir kişi çelik konstrüksiyon yapıyı vinçle taşıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.05.2025 - 23:28 Güncelleme: 13.05.2025 - 23:28
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        Evini vinçle taşıdı
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        Şipali Mahallesi'ndeki tarım arazilerinde yapılan kaçak yapıları tespit eden belediye ekipleri cezai işlem uyguladı.

        4 kaçak yapı yıkılırken, tespit edilen 8 yapının ise mülk sahipleri tarafından kendi imkanlarıyla kaldırıldığı öğrenildi.

        12 kaçak yapının kaldırıldığı mahallede yapılara yıkım kararı alındığı haberini alan bir kişi tarım arazisine yaptığı çelik konstrüksiyon yapıyı vinçle kaldırıp, taşıdı.

        Vincin taşıdığı çelik konstrüksiyonu havada görenler ise şaşırdıklarını ifade etti.

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