Evinin balkonundan düşen akademisyene gözyaşlarıyla veda

Kabinedeki değişimin şifreleri. CHP Gürlek'e neden karşı? Kavga talimatla mı başladı? Gürlek neden tartışılıyor? Gürlek karşıtlığının gerçek nedeni ne? Seçim ittifakları nasıl olur? CHP neden kürsüyü işgal etti? Özarslan hangi partiye geçecek? DEM süreci nasıl okuyor? CHP olası seçimde ne yapar? Olaylar Ve Görüşler'de Serap Belet sordu; AK Parti Malatya Milletvekili Prof. Dr. Abdurahman Babacan, AK Parti 26. Dönem Milletvekili Mehmet Metiner, Gazeteci Alişer Delek, Siyasal İletişimci Sezin Öney ve Habertürk Ankara Temsilcisi Nasuhi Güngör anlattı. Daha Az Göster