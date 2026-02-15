Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Evinin balkonundan düşen akademisyene gözyaşlarıyla veda | Son dakika haberleri

        Evinin balkonundan düşen akademisyene gözyaşlarıyla veda

        Rize'de 10'uncu kattaki evinin balkonundan düşüp, hayatını kaybeden Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gülçin Bilgin Turna (44) son yolculuğuna uğurlandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.02.2026 - 18:07 Güncelleme: 16.02.2026 - 17:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Evinin balkonundan düşen akademisyene gözyaşlarıyla veda
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Rize'deki olay, dün saat 08.00 sıralarında Fener Mahallesi'nde meydana geldi. RTÜE İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gülçin Bilgin Turna, bilinmeyen nedenle 10’uncu kattaki dairesinin balkonundan düştü.

        DHA'nın haberine göre çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, 2 çocuk annesi Turna’nın hayatını kaybettiği belirlendi.

        Gülçin Bilgin Turna’nın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Rize Adli Tıp Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörlüğü’nden Turna için taziye mesajı yayımlandı.

        REKLAM

        FAKÜLTEDE TÖREN

        Doç. Dr. Gülçin Bilgin Turna için İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi binası önünde tören düzenlendi. Törene, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Yılmaz, siyasi parti temsilcileri, akademisyenler, öğrenciler, Turna’nın ailesi ve sevenleri katıldı. Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Yılmaz, “Çok kıymetli bir öğretim üyemiz, Gülçin Hocamızı kaybetmenin derin üzüntüsünü hep birlikte yaşıyoruz. Çok ani bir kayıp odu. Gülçin Hoca’nın aklımda her zaman yüzündeki sıcak tebessüm, hoş sohbeti, etrafa yaydığı pozitif enerjisi ve verilen görevi en iyi şekilde yapma gayretiyle hafızalarımızda yer kazanmış değerli bir akademisyenimizdi. Çok zor bir durum" dedi.

        ‘EKSİK KALACAĞIZ’

        Gülçin Bilgin Turna'nın en yakın arkadaşlarından Hilal Pekmezci ise “Çok eksik kalacağız. Onun sevgisi her zaman bizim içimizde olacak. Uzun yıllardır arkadaşlığımız vardı. Gülçin, sadece bir arkadaş dost değil, anne ve kız kardeşti" diye konuştu.

        Tören sonrası Sahil Camisi’ne getirilen Turna’nın cenazesi, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Camiönü Mahallesi’nde toprağa verildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Olaylar Ve Görüşler - 13 Şubat 2026 (Özarslan Hangi Partiye Geçecek?)

        Kabinedeki değişimin şifreleri. CHP Gürlek'e neden karşı? Kavga talimatla mı başladı? Gürlek neden tartışılıyor? Gürlek karşıtlığının gerçek nedeni ne? Seçim ittifakları nasıl olur? CHP neden kürsüyü işgal etti? Özarslan hangi partiye geçecek? DEM süreci nasıl okuyor? CHP olası seçimde ne yapar? Ola...
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bir ülke daha Euro'ya geçebilir
        Bir ülke daha Euro'ya geçebilir
        Evinde eşi ile gördüğü kişiyi öldürmüştü! Başkomiserin cezası belli oldu!
        Evinde eşi ile gördüğü kişiyi öldürmüştü! Başkomiserin cezası belli oldu!
        "Kollarımızı açarak bekliyoruz"
        "Kollarımızı açarak bekliyoruz"
        30 milyon dolarlık hırsızlıkta ihbar ortaya çıktı!
        30 milyon dolarlık hırsızlıkta ihbar ortaya çıktı!
        Juventus 11'i netleşiyor!
        Juventus 11'i netleşiyor!
        Enişteye aracına binerken kurşun yağmuru!
        Enişteye aracına binerken kurşun yağmuru!
        Bu adada neden sadece erkekler yaşıyor?
        Bu adada neden sadece erkekler yaşıyor?
        Sahibinden satılık Boeing 747
        Sahibinden satılık Boeing 747
        "Uzun zamandır hayalini kuruyoruz"
        "Uzun zamandır hayalini kuruyoruz"
        Buzlukta hangi gıda ne kadar saklanır?
        Buzlukta hangi gıda ne kadar saklanır?
        'Türkiye' yanıtı gündem oldu
        'Türkiye' yanıtı gündem oldu
        Obama: Uzaylılar gerçek
        Obama: Uzaylılar gerçek
        FT yazdı: Getir'de 700 milyon dolarlık dava
        FT yazdı: Getir'de 700 milyon dolarlık dava
        Son 10 yılın en kârlı yatırımı belli oldu
        Son 10 yılın en kârlı yatırımı belli oldu
        Uyarıya aldırış etmedi
        Uyarıya aldırış etmedi