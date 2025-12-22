Evinin banyosunda oğlu tarafından ölü bulundu
Manisa'da 75 yaşındaki Müşerref Çakır, evinin banyosunda oğlu tarafından ölü bulundu. Çakır'ın ayağının kayması sonucu düşüp, hayatını kaybettiği üzerinde durulduğu bildirildi
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, 75 yaşındaki Müşerref Çakır, evinin banyosunda oğlu tarafından ölü bulundu. Çakır'ın ayağının kayması sonucu düşüp, hayatını kaybettiği üzerinde durulduğu bildirildi.
DHA'nın haberine göre olay; bugün sabah saatlerinde Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir evde meydana geldi. İddiaya göre, yalnız yaşayan Müşerref Çakır, kendisinden haber alamayınca merak edip, eve gelen oğlu tarafından evinin banyosunda yerde hareketsiz yatarken bulundu.
OĞLU TARAFINDAN BULUNDU
Oğlunun durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ
112 Acil Sağlık ekibinin yaptığı kontrollerde Müşerref Çakır'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
DÜŞME SONUCU OLDUĞU DÜŞÜNÜLÜYOR
Ekiplerin ilk incelemenin ardından Çakır'ın banyoda düşme sonucunda hayatını kaybettiği üzerinde durulduğunu bildirdi. Olay yerindeki incelemelerin ardından Çakır'ın cansız bedeni, Turgutlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Haber - Kamera: Doğan ÇİZMECİ / MANİSA, (DHA)