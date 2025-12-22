Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Evinin banyosunda oğlu tarafından ölü bulundu | Son dakika haberleri

        Evinin banyosunda oğlu tarafından ölü bulundu

        Manisa'da 75 yaşındaki Müşerref Çakır, evinin banyosunda oğlu tarafından ölü bulundu. Çakır'ın ayağının kayması sonucu düşüp, hayatını kaybettiği üzerinde durulduğu bildirildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.12.2025 - 13:22 Güncelleme: 22.12.2025 - 13:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Evinin banyosunda ölü bulundu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, 75 yaşındaki Müşerref Çakır, evinin banyosunda oğlu tarafından ölü bulundu. Çakır'ın ayağının kayması sonucu düşüp, hayatını kaybettiği üzerinde durulduğu bildirildi.

        DHA'nın haberine göre olay; bugün sabah saatlerinde Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir evde meydana geldi. İddiaya göre, yalnız yaşayan Müşerref Çakır, kendisinden haber alamayınca merak edip, eve gelen oğlu tarafından evinin banyosunda yerde hareketsiz yatarken bulundu.

        OĞLU TARAFINDAN BULUNDU

        Oğlunun durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

        112 Acil Sağlık ekibinin yaptığı kontrollerde Müşerref Çakır'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

        DÜŞME SONUCU OLDUĞU DÜŞÜNÜLÜYOR

        Ekiplerin ilk incelemenin ardından Çakır'ın banyoda düşme sonucunda hayatını kaybettiği üzerinde durulduğunu bildirdi. Olay yerindeki incelemelerin ardından Çakır'ın cansız bedeni, Turgutlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Haber - Kamera: Doğan ÇİZMECİ / MANİSA, (DHA)

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        22 bıçak darbesiyle öldürdü! Akıl dışı savunma!
        22 bıçak darbesiyle öldürdü! Akıl dışı savunma!
        Yusuf Güney gözaltına alındı
        Yusuf Güney gözaltına alındı
        Ortaokul öğrencisi okul müdürünü vurdu!
        Ortaokul öğrencisi okul müdürünü vurdu!
        Kadıköy'de kupa derbisi!
        Kadıköy'de kupa derbisi!
        Güllü’nün soruşturmasında dikkat çeken detay... Böyle soruşturma görülmedi!
        Güllü’nün soruşturmasında dikkat çeken detay... Böyle soruşturma görülmedi!
        Suriye'ye kritik ziyaret
        Suriye'ye kritik ziyaret
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Belediye meclis üyesinin aracına saldırdı!
        Belediye meclis üyesinin aracına saldırdı!
        Fenerbahçe'de transfer mesaisi!
        Fenerbahçe'de transfer mesaisi!
        Arktik'in ucundaki köy: Teriberka
        Arktik'in ucundaki köy: Teriberka
        "Skor daha farklı olabilirdi!"
        "Skor daha farklı olabilirdi!"
        Gülhan altınları için öldürülmüş!
        Gülhan altınları için öldürülmüş!
        Fas’tan Beşiktaş'a midesinde getirdi! Tam 3 bin kilometre!
        Fas’tan Beşiktaş'a midesinde getirdi! Tam 3 bin kilometre!
        Paris dönüşünde yakalandılar
        Paris dönüşünde yakalandılar
        23 yaşında hayattan kopardılar!
        23 yaşında hayattan kopardılar!
        Altında yeni rekor
        Altında yeni rekor
        Evlendikleri ortaya çıktı
        Evlendikleri ortaya çıktı
        Moskova'da araç patladı, Rus general öldü
        Moskova'da araç patladı, Rus general öldü
        Galatasaray'ın hedefi 6 numara!
        Galatasaray'ın hedefi 6 numara!
        Otomotiv sanayisinde Avrupa alarmı
        Otomotiv sanayisinde Avrupa alarmı