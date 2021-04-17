Evinin çatısında buldu... Tam 4 metre! 0:00 / 0:00

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Avustralya'nın Queensland eyaletine bağlı Buderim kasabasında yaşayan bir ev sahibi, çatısında asılı duran yılan derisini görünce dehşete düştü.

Yılanın bıraktığı derinin ardından bir gözü açık uyumaya başlayan ve canlının çatıda saklanmış olabileceğinden endişelenen ev sahibi, sürüngen avcısı Stuart McKenzie ile irtibata geçti.

UZUNLUĞU 4 METRE

4 metre uzunluğa sahip deriden, yılanın halı pitonu olduğu çıkarımını yapan McKenzie süreci sosyal medya hesabından paylaşarak "Umarım onu buluruz" şeklinde konuştu.

Oluktan sallanan yılan derisinin hayatında gördüğü en uzun derilerden biri olduğunu ekleyen sürüngen avcısı çatıyı ve çevreyi kontrol etse de yılanı bulamadı.

Yılanların derilerinin ilk önce yüz bölgesinden döküldüğünün altını çizen McKenzie, bu nedenle yılanın çatıda saklanma ihtimalinin oldukça düşük olduğunu ekledi.

"Bu sadece büyük bir halı pitonu ve tehlikeli değiller" diyen sürüngen avcısı, yılanın artık ev sahibi için bir tehdit olmadığını ve muhtemelen çevredeki çalılıklara geri döndüğüne inandığını anlattı.

ZEHİRLİ DEĞİLLER...

Sürüngenlerin büyümeye devam edebilmesi için ölü deriyi atması gerekiyor. Yılanlar, yılda 12 defaya kadar deri dökebiliyor.

Zehirli olmayan halı pitonları, avını boğarak öldürüyor. Uzunluğu 3.5, 4 metreye kadar ulaşan halı pitonları kuş, kurbağa ya da küçük memeli hayvanlardan besleniyor. Halı pitonlarının Queensland'in Sunshine kıyısında bulunan en büyük yılan olduğu belirtiliyor.