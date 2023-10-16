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        Haberler Gündem 3. Sayfa Evinin önünde aracında ölü bulundu

        Evinin önünde kendi aracında ölü bulundu

        Trabzon'da Süleyman Eyüpoğlu, evinin önünde kendi aracında ölü bulundu. Eyüpoğlu'nun silahla vurulduğu tespit edildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.10.2023 - 13:52 Güncelleme: 16.10.2023 - 13:52
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        Evinin önünde aracında ölü bulundu
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        Trabzon'un Maçka ilçesi Küme evlerinin önünde meydana gelen olayda Süleyman Eyüboğlu (47), sabah saatlerinde evinin önünde park halindeki aracı içerisinde ölü halde bulundu.

        Jandarma ekiplerince yapılan incelemede aracın ön koltuğundaki Süleyman Eyüboğlu'nun silahla bacağından vurulduğu tespit edildi. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Eyüboğlu'nun kan kaybından hayatını kaybettiği belirlendi.

        Olayda kullanıldığı tespit edilen silahın da araç içerisinde olduğu öğrenildi.

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