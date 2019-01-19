Ligde ikinci devre başladı, 18. hafta mücadelesinde Erol Bulut yönetimindeki Evkur Yeni Malatyaspor, Kemal Özdeş'in çalıştırdığı Göztepe'yi ağırladı. Hafttaya 29 puanla üçüncü sırada giren Yeni Malatyaspor, 22 puanı bulunan Göztepe'yi 3-2 yenerek maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

Karşılaşmada gol perdesi erken açıldı! Gelişen atakta altıpasta Ahmed İldiz'in pasında topla buluşan Ömer Şişmanoğlu, yaptığı vuruşla henüz 1. dakikada takımını 1-0 öne geçirdi.

Göztepe bu gole 20. dakikada cevap verdi: Kullanılan uzun taç atışının ardından ceza sahası içinde oluşan karambolde, Halil Akbunar yerdeyken önünde bulduğu topu çok şık bir vole vuruşuyla ağlarla buluşturdu.

Evkur Yeni Malatyaspor, 32. dakikada bir kez daha öne geçti: Erkan Kaş'ın sol kanattan yaptığı ortaya Ömer Şişmanoğlu dokundu, topu önünde bulan Donald uzak köşeye gelişine çok iyi vurdu, Göztepe kalecisi Beto müdahale edemedi.

Karşılaşmada 41. dakika oynanırken Göztepe yeniden eşitliği yakaladı: Yeni Malatyaspor, kendi ceza sahasında oluşan karambolde topu bir türlü uzaklaştıramadı. Ceza yayı üzerinde topu önünde bulan Poko, gelişine çok sert vurdu ve top köşeden ağlarla buluştu.

İlk yarının sonuna 6 dakika ilave edilirken Yeni Malatyaspor 50. dakikada gole yaklaştı: Chebake sağ kanattan son çizgiye indi, yerden uzak köşeye çıkardı, Pereira gelişine vole denedi, top yandan az farkla auta gitti.

Göztepe ikinci yarıya hızlı başladı. 48. dakikada serbest vuruşu kullanan Berkan'ın ortasında, Alpaslan kale önünde vole denedi. Top üstten az farkla auta gitti.

GÖÇEK PENALTI 'VAR' DEDİ!

53. dakikada Yeni Malatyaspor'da Murat Akça, Göztepe ceza sahasında yerde kaldı. Hakem Hüseyin Göçek, pozisyonu incelemek için VAR'a başvurdu. Ardından penaltı kararını verdi. Alpaslan Öztürk, Murat Akça'yı düşürüp penaltıya sebebiyet verdiği için sarı kart gördü. Penaltı atışını kullanan Danijel Aleksic, Beto'nun soluna sert vurdu ve top ağlarla buluştu.

GÖZTEPE PENALTI BEKLEDİ

Mücadelede 77. dakika oynanırken Cameron Jerome, Yeni Malatyaspor ceza sahasında rakibiyle girdiği ikili mücadelenin sonunda yerde kaldı. Hakem Hüseyin Göçek oyunu devam ettirdi.

Göztepe'de yeni transfer Serdar Gürler, 79. dakikada Halil'in yerine oyuna girdi.

Maçın kalan dakikalarında başka gol olmayınca Evkur Yeni Malatyaspor mücadeleden 3-2'lik üstünlükle ayrıldı ve puanını 32'ye çıkararak maç fazlasıyla ikinci sıraya yükseldi. Haftaya 22 puanla giren Göztepe ise aynı puanda kaldı.

Yeni Malatyaspor, ligin 19. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olacak. Göztepe ise Galatasaray'ı ağırlayacak.