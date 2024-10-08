Mazhar Alanson: Sonsuz teşekkürler
MFÖ grubunun üyesi Mazhar Alanson, kızı Eda'nın ani vefatından sonra kendisine ve ailesine verilen desteğe teşekkür etti
Ünlü şarkıcı Mazhar Alanson'un kızı Eda Alanson, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede kanser nedeniyle 46 yaşında vefat etmişti.
Geçtiğimiz günlerde kızını son yolculuğuna uğurlayan ve ayakta durmakta zorlanan Mazhar Alanson, evlat acısının ne denli zor olduğunu belirterek, "Evlat sahibi olanlar bilir. Söyleyecek pek bir şey yok, ifade edilemeyecek duygular" şeklinde konuşmuştu.
Evladının acı ve ani kaybıyla sarsılan Mazhar Alanson, sosyal medyasında yaptığı paylaşımda kendisine ve ailesine destek olan yakınlarına teşekkür etti.