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        Haberler Magazin Evlat acısı yaşayan Mazhar Alanson: Sonsuz teşekkürler - Magazin haberleri

        Mazhar Alanson: Sonsuz teşekkürler

        MFÖ grubunun üyesi Mazhar Alanson, kızı Eda'nın ani vefatından sonra kendisine ve ailesine verilen desteğe teşekkür etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.10.2024 - 10:45 Güncelleme: 08.10.2024 - 10:45
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        Ünlü şarkıcı Mazhar Alanson'un kızı Eda Alanson, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede kanser nedeniyle 46 yaşında vefat etmişti.

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        Geçtiğimiz günlerde kızını son yolculuğuna uğurlayan ve ayakta durmakta zorlanan Mazhar Alanson, evlat acısının ne denli zor olduğunu belirterek, "Evlat sahibi olanlar bilir. Söyleyecek pek bir şey yok, ifade edilemeyecek duygular" şeklinde konuşmuştu.

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        Evladının acı ve ani kaybıyla sarsılan Mazhar Alanson, sosyal medyasında yaptığı paylaşımda kendisine ve ailesine destek olan yakınlarına teşekkür etti.

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        "SONSUZ TEŞEKKÜRLER"

        Ünlü isim, paylaşımında "Acımızı paylaşan, başsağlığı dilekleriyle yanımızda olan herkese sonsuz teşekkürler" ifadelerini kullandı.

        #Mazhar Alanson
        #eda alanson
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