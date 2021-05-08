Çatı katında ürküten keşif! 0:00 / 0:00

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Avustralya'nın Queensland eyaleti yakınlarındaki Rocksberg'de yaşayan bir aile, evlerini kontrol ettirmek için Sunshine Coast Snake Catchers (Sunshine Kıyısı Yılan Avcıları) adlı çevre kuruluşuna başvurdu.

Teftiş için eve giden kuruluş çalışanı Dave, yılan bulmayı umarak çatı katına yöneldi. Ancak, Dave teftişte 50'den fazla yılan derisine rastladı.

"AİLE BU DURUMA SEVİNMELİ ÇÜNKÜ..."

50 yılan derisi karşısında şaşkına dönen yetkililer, bu anları Facebook'tan paylaştı.

Fotoğraflarla paylaşılan gönderide "Evden 30'dan fazla yılan derisi çıkarıldı. Çıkarılmayı bekleyen 20 yılan derisi daha vardı" notu düşüldü.

Firma yetkilisi Dave, "Yılan derilerini gördüğümüzde şaşkına döndük. Derileri çatıdan indirdik ama henüz yılan ya da yılanları bulamadık. Evin içinde bir yerde dolaşan bu yılanlar büyük olasılıkla halı pitonları ve sıradan ağaç yılanlarıydılar. Ailenin içini rahatlatmaya çalıştık çünkü bu yılanlar neyse ki zehirsiz. Aslında aile bu duruma sevinmeli çünkü hiç böcek ya da fare olmaması onlar için büyük şans" şeklinde konuştu.

OLDUKÇA YAYGIN BİR DURUM

Yılan avcısı arkadaşı Stuart McKenzie, Daily Mail Australia'ya verdiği demeçte, yılan derilerinin evlerin çatılarında bulunmasının aslında oldukça yaygın olduğunu söyledi ve ekledi:

"Yılanlar çatıda çok zaman geçiriyor çünkü kemirgenler gibi pek çok yiyecek var" dedi.

McKenzie, pitonlar ve ağaç yılanları gibi zararsız ve zehirli olmayan yılanların, aslında faydalı olduğuna dair güvence verdi.

"Kargaşa çıkarmadıkları sürece, oldukça iyidirler" diye ekleyen McKenzie "İnsanlar çatılarındaki deriler konusunda çok endişelenmemeli ancak korkuları varsa yerel yılan avcılarını arayabilirler" şeklinde konuştu.

BÜYÜK FAKAT ZARARSIZ

Sürüngenlerin büyümeye devam edebilmesi için ölü deriyi atmaları gerekiyor. Yılanlar, yılda 12 defaya kadar deri dökebiliyor. Zehirli olmayan halı pitonları, avını boğarak öldürüyor. Uzunluğu 3.5, 4 metreye kadar ulaşan halı pitonları kuş, kurbağa ya da küçük memeli hayvanlardan besleniyor. Halı pitonlarının Queensland'in Sunshine kıyısında bulunan en büyük yılan olduğu belirtiliyor.